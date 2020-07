World of Warcraft: Shadowlands, een developer update

Shadowlands wordt de nieuwe uitbreiding voor de welbekende MMORPG World of Warcraft. Deze game lijkt geen einde van de tunnel te zien en fans zijn over het algemeen vrij enthousiast over deze uitbreiding na het zien van de volgende update.

Shadowlands zou eigenlijk eerder een developer update krijgen. Deze werd verplaatst vanwege de turbulente afgelopen paar weken. De stream liet Ion Hazzikostas zien in een ongemakkelijke script lees sessie van 45 minuten. Maar, ongemakkelijk of niet, dit is één van de meest in-depth streams van deze E3 2020 periode. Er is echter goed nieuws en minder nieuws. Het goede nieuws is dat de expansion vanaf volgende week in beta zal gaan. Het mindere nieuws is dat er nog geen release datum bekend werd gemaakt. Wel had Ion het constant over ‘this year’ en ‘2020’. Beta testers kunnen al direct aan de slag met de nieuwe Covenants: de Venthyr, Kyrian, Necrolords en Night Fae.

Kiezen voor een Covenant heeft veel features eraan verbonden. Zo kan je nieuwe skill trees vrijspelen en Renown opbouwen voor in-game beloningen. In die Renown feature zit een overkoepelende factor: een Sanctum. Deze zal je moeten blijven uitbreiden, iets wat we kennen uit onder andere Warlords of Draenor. Ion laat weten dat ze de content ditmaal wel dynamischer willen maken.

De game bied meer RPG elementen uit de hedendaagse tijd aan en wilt ook wat oudere vormen van content die al eens in de game hebben gezeten herintroduceren. Ook kunnen testers de Theater of Pain gaan spelen, dit is een end-game dungeon die dynamisch is. Bekijk de livestream hier beneden voor alle informatie die Ion ons voor heeft gelegd!

Shadowlands heeft dus nog geen release datum, maar het is beter dat ze de expansion uitbrengen als deze ook daadwerkelijk af is. Wat vind jij van de livestream? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!