Een must play: Firewatch

Vandaag een kleine shout out naar één van de beste games ooit in mijn mening; Firewatch! Een game die misschien niet de uren heeft die je misschien in een andere game hebt zitten, maar met een hoge herhaal factor.

Een game dat begint als nieuwe start voor je personage Henry. Je begint een nieuwe baan in de bossen van Wyoming, als vuurwacht (Firewatch). Het is jouw taak om jouw deel van het bos te beschermen en controleren zodat er geen bosbranden komen. In je hut kijk je overal over uit en spot je de volgende hut, kilometers verder op. Delilah is je collega met wie je alleen contact hebt over je walkietalkie. Eenzaam in het bos, los van de jongeren die komen zwemmen, wordt Delilah je nieuwe vriend. Maar is ze wel je vriend? Ook weet je van een vermist jongetje in de bossen. Misschien kan jij hem wel vinden?

Over de loop van de game wordt het steeds spannender. Aparte radiogolven over je walkietalkie, tekeningen die je ontdekt van het vermiste jongetje, een schaduw die je achtervolgt op je controle rondjes. De spanning is overduidelijk te voelen, kan jij alle losse eindjes aan elkaar knopen? Een verhaallijn waarin je volledig wordt meegezogen maakt dat je niet kan stoppen met spelen. De game kan je met een dag uitspelen maar laat je verzadigd achter. Het had uren langer mogen zijn, dagen zelfs. Maar wanneer je de game uit hebt voelt het goed.

Het eerste wat mij opviel was het uiterlijk van de game. Warme kleuren, een onwijs mooie art stijl. Wanneer de game zonnig moet zijn is dat ook echt te voelen. De geluiden die je hoort in het bos zorgen voor echte ambiance in het spel. De opdrachten die je krijgt als Firewatch en de gesprekken die je voert met Delilah zijn diep en er worden gevoelige onderwerpen besproken. Dit maakt dat de game niet voor alle leeftijden is.

Firewatch is nu, wegens de Steam Summer Sale maar €4,99. Buiten de Steam Summer Sale kost de game €19,99 en in mijn mening is het de prijs helemaal waard. Tevens hebben consoles de game ook! Ik kan alleen maar hopen op meer gelijksoortige games van Campo Santo!