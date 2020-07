Destiny 2 Beyond Light is uitgesteld naar 10 november

Destiny 2 Beyond Light, de volgende grote expansion, wordt uitgesteld. De expansion zou op 22 september uitkomen, maar dit wordt nu 10 november. De releasedatum is uitgesteld door Covid-19 complicaties.

Het nieuws luidt vandaag wel bijna elke dag. Een van de grote publishers stelt hun grote volgende titel uit. Ook Bungie kan nu aan dit rijtje toegevoegd worden. De volgende grote expansion van Destiny 2, Beyond Light, wordt namelijk uitgesteld. De oorzaak van het uitstellen is complicaties voor Bungie door Covid-19. De werknemers van het bedrijf moeten vanuit huis werken en dit maakt het creatieproces lastig. Om ons een zo goed mogelijke ervaring te kunnen bieden, vraagt het bedrijf meer tijd om het product af te kunnen maken.

An update on the release date for Beyond Light: https://t.co/rt61t90eEz pic.twitter.com/1xRcgcbu43 — Destiny 2 (@DestinyTheGame) July 16, 2020

Beyond Light

Het gaat langer duren voordat we aan de gang kunnen met Destiny 2 Beyond Light. Maar waar gaan we eigenlijk mee aan de slag op 10 november? Beyond Light is de volgende grote expansion voor Destiny 2. Dit betekent dat er veel in de game zal veranderen. Er komt een nieuwe subclass bij genaamd stasis. Stasis is een darkness subclass en zal een ability tree krijgen zoals de subclasses in de originele Destiny. Dit concept wordt mogelijk later ook toegepast op de Light subclasses. Er gaat echter ook veel weg met de expansion. Bungie heeft aangegeven dat Destiny 2 te groot is geworden en dus zullen er 4 planeten uit de game verdwijnen. De activiteiten van deze planeten gaan een vault in en komen mogelijk ooit tijdelijk terug. Voor meer informatie over de plannen van Bungie kun je ons vorige artikel over de toekomst van het spel lezen.