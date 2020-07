Nintendo Direct Mini verschijnt vandaag om 16:00

Er is een gloednieuwe Nintendo Direct Mini in aantocht. Helaas is het geen Nintendo Direct zoals we hem graag voorbij zien komen in deze tijd van het jaar. De Mini Direct van 16:00 focust zich op reeds aangekondigde Nintendo Switch games van derden partijen.

Afgelopen vrijdag verscheen Paper Mario: The Origami King voor Nintendo Switch en daarmee gaan we nu een periode in zonder nieuwe release datum van een nieuwe Nintendo game. Er werd al gespeculeerd over een Nintendo Direct om nieuwe titels aan te kondigen die later dit jaar verschijnen. De Nintendo Direct Mini van vandaag gaat zich daar in ieder geval niet op focussen.

Vandaag om 16:00 uur vindt de première plaats van onze eerste #NintendoDirectMini: Partner Showcase, een nieuwe serie gericht op games van ontwikkelaars en uitgevers die met ons samenwerken. We delen info over een select aantal reeds aangekondigde #NintendoSwitch-games. pic.twitter.com/qTlZLJ6mEk — Nintendo Nederland (@NintendoNL) July 20, 2020

Waar de Direct van vandaag zich wél op gaat focussen is games van andere ontwikkelaars en uitgevers. Met name games die al reeds zijn aangekondigd voor de Nintendo Switch. De aflevering duurt zo’n 10 minuten lang en is vanaf 16:00 te zien op het Youtube kanaal van Nintendo.

Er gaan hoogstwaarschijnlijk nog een aantal Nintendo games verschijnen dit jaar. Bravely Default II werd eerder al bevestigd voor 2020. Al is er geen exacte release datum bekend. Verder zijn er een aantal games waar van we al weten dat ze in productie zijn. Waaronder:

Bayonetta 3

Metroid Prime 4

Het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Het is voor het eerst in een lange tijd waarin we geen exacte datum hebben voor een aanstaande door Nintendo uitgegeven game voor de Switch. Hopelijk wordt deze stilte binnenkort verbroken! In de aankondigingstrailer van Paper Mario werd Metroid immers al even tegen het licht gehouden.

Vandaag in ieder geval meer nieuwe beelden omtrent games van andere uitgevers en ontwikkelaars. Wat hoop jij te zien?