Destiny 2 plannen voor de komende 2 jaar

Bungie heeft de toekomst plannen voor Destiny 2 bekend gemaakt. In een roadmap die we tijdens een Twitch stream kregen te zien, werden grote plannen getoond.

Zo werd ook bekend dat Destiny 2 de komende twee jaar nog support blijft krijgen. Er zijn dus voorlopig nog geen plannen voor een sequel. In plaats daarvan krijgen we drie nieuwe expansions voor de game om deze tot wel 2022 in leven te houden.

Destiny fans zullen weten dat het normaal zo is dat de game een aantal kleinere updates krijgt die dan voor de opbouw naar een grote update leiden. Dat gaat nu veranderen. Game director Luke Smith liet ons weten dat de eerste update, beyond light, op 22 september zal uitkomen. The Witch Queen zal in 2021 verschijnen en als afsluiting krijgen we in 2022 als afsluiter Lightfall.

In de tussentijd zal Bungie continu bezig blijven met manieren om de game actief en interessant te houden. Spelers hoeven echter niet tot september te wachten voor nieuwe content. Een nieuwe seasonal update, Season of Arrivals, is vandaag al te downloaden. Daarin een nieuwe dungeon, een aantal story activities en meer.

Daarnaast liet Bungie weten dat Destiny 2 ook op de Xbox Series X en PS5 in leven te blijven houden. Spelers die op de current gen hebben gespeeld zullen een free upgrade krijgen in de volgende gen. Daarnaast zal er een Destiny content vault verschijnen waarin Bungie oude en fan favorite content terug zal kunnen brengen. Als eerste zal de eerste raid, de Vault of Glass, terugkeren.

Bungie heeft nog niets bekend gemaakt over de release date van Destiny 2 op de next generation consoles. Hopelijk zal de transitie voor spelers die aan de slag gaan met de nieuwe update zo vlekkeloos lopen als de toevoeging van de cross platform features waren.

De eerste DLC is al vooruit te bestellen.

Ben jij enthousiast over de nieuwe richting die Bungie inslaat met Destiny 2? Laat het ons weten in de reacties.