Roblox lanceert de nieuwe Built It Play It challenge

Roblox lanceert Build It Play It. De halfjaarlijkse educatieve uitdaging en hun 5e educatieve initiatief, die de Roblox gemeenschap uitnodigt om deel te nemen aan gratis lessen over game design, 3D-modellering en meer.

Deze bronnen worden allemaal gepubliceerd op de Roblox Developer Hub. Deze werkt nauw samen met docenten om ervoor te zorgen dat ze het STEM-aanbod van Roblox begrijpen. Het programma bevat drie paden die gebruikers kunnen volgen. Beginner, gemiddeld en gevorderd. Hierdoor kunnen gebruikers ervaringsgerichte lessen volgen en ondertussen gratis virtuele items kunnen verdienen.

Bovendien kunnen privé servers, voorheen VIP-servers genoemd, nu gratis door ontwikkelaars aan Roblox gebruikers worden aangeboden om whitelisted en invite only games te creëeren. Hier kunnen gebruikers exclusief met hun vrienden spelen. Ze zijn ideaal voor evenementen zoals verjaardagsfeestjes, klasactiviteiten, en andere sociale bijeenkomsten.

Ten slotte lanceert Roblox een privé “Party Place” op basis van de locatie van de 7e jaarlijkse Bloxy Awards. Na dit jaar een aantal grote wereldwijde evenementen te hebben georganiseerd. Denk aan de Bloxys en de One World: Together At Home concert, kan deze nieuwe feestlocatie bij de lancering plaats bieden aan maximaal 50 mensen. Hierdoor krijgen gebruikers de kans om hun eigen evenementen te organiseren en met vrienden rond te hangen.

Deze nieuwe educatieve en sociale functies maken deel uit van de inzet van het platform om spelers deze zomer leuke manieren te bieden om te spelen en te socializen binnen de gemeenschap terwijl ze leren.

Wil jij ook meedoen met de Build It Play It challenge ga dan naar de website van Roblox.

