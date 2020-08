Rogue en MAD Lions plaatsen zich voor de LEC play-offs

De regulies competitie van de LEC summer split zit er bijna op. Afgelopen weekend werd de zevende speelweek gespeeld. Nog één week rest er voordat de zes bovenste teams doorgaan naar de play-offs. De competitie is na afgelopen week alleen maar spannender op geworden. Tussen de nummer drie en nummer tien zitten er slechts drie punten verschil.

De spanning is groter dan ooit in de LEC. Teams winnen en verliezen van elkaar in Europa. MAD Lions en Rogue hebben zich weliswaar geplaatst voor de play-offs, toch wisten ze wederom weer te verliezen van teams zoals Team Vitality en SK Gaming. Teams die vechten om een plek in de play-offs. Zo ook Schalke 04. Schalke 04 leek afgeschreven te zijn voor de play-offs, maar inmiddels hebben ze vier games op rij gewonnen. Kunnen zij een wonder verrichten en zich uit een verloren positie terug vechten naar een plek in de play-offs? Ze hebben Fnatic, G2 Esports en Origen verslagen, niet de minste teams. Voor de fans is er in ieder geval weer volop hoop dat het goed komt met Schalke 04.

Het weekend van de LEC stond in teken van de clash tussen Fnatic en G2 Esports. De twee rivalen stonden zaterdag weer tegenover elkaar. In een explosieve game was het weer G2 Esports die Fnatic wist te verslaan. Vooral Caps en Jankos droegen bij aan een snelle overwinning van G2 Esports. Voor Fnatic was het een weekend vol teleurstellingen. De avond voor het verlies tegen G2 Esports werd er ook nog verloren van Rogue. Hierdoor zakt het team naar een gevaren positie en balanceert het op de rand van uitschakeling voor play-offs.

Uitslagen speelweek 7 van de LEC