Fnatic en G2 Esports klassieker in week 7 van de LEC

Nog twee weken tot de play-offs van de LEC summer split. In de voorlaatste week worden we weer getrakteerd op een paar top games. Op vrijdag hebben we Rogue tegen Fnatic en op zaterdag de klassieker tussen G2 Esports en Fnatic. Iedere game begint steeds meer te tellen in Europa. Schalke 04 heeft vorige week ook weer aansluiting gevonden met de rest van de competitie.

Het wordt steeds spannender in de LEC summer split. De strijd om de play-offs tickets is nog lang niet gestreden. Schalke 04 wist met twee overwinningen van vorige week langzaam weer aan te sluiten bij de rest van de competitie. Echter moet het team nog vol aan de bak om nog zicht te houden op de volgende ronde. Rogue en MAD Lions staan ondanks hun verloren games vorige week, nog prima voor om de top seats in te nemen van de play-offs. Nog vijf games te gaan en de twee teams hebben drie punten voorsprong op de eerste groep belagers.

Onder de top twee woedt de strijd het hevigst. SK Gaming en Fnatic leiden de groep met één punt verschil op de volgende groep teams. Origen Excel Esports en G2 Esports balanceren op de rand van de play-offs. Zij worden op een punt achtervolgd door Misfits Gaming en Team Vitality. Schalke 04 moet nog tenminste drie punten goedmaken om echt weer in het gesprek te komen voor play-offs. Zaterdag wordt de rematch van de klassieker G2 Esports tegen Fnatic gespeeld. Ondanks dat de teams niet bovenaan staan, blijft dit een game om naar uit te kijken. Want deze klassieker staat altijd garant voor een spannende en prachtige games.

Speelweek 7 van de LEC