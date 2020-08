Zien we deze week nog een State of Play?

State of Play is Sony Playstation’s variant op de welbekende Nintendo Direct. Een no-nonsense vooraf opgenomen video met trailers en aankondigingen van games en nieuwe informatie. De geruchten gaan de rondte dat we deze week een nieuwe aflevering te zien krijgen.

Om het iets tastbaarder te maken moet de State of Play van begin augustus zich gaan focussen op veel games van derde partijen. Deze zouden tijdelijk exclusief zijn voor Sony’s Playstation 5. De naam Final Fantasy werd hier bij genoemd, maar er zouden nog veel meer games in aantocht zijn die eerst op Playstation speelbaar worden.

De nieuwe Final Fantasy werd kort genoemd. Hierbij is het niet zeker of gesproken werd over Final Fantasy 7 Remake Part 2, of Final Fantasy 16. Zoals we inmiddels weten is het eerste deel uit de remake tot nu toe enkel speelbaar op Playstation 4 en verschijnt deze pas volgend jaar op andere platformen.

Andere titels werden niet genoemd. Volgens andere geruchten gaat de augustus presentatie van Sony eindelijk de release datum en de prijs onthullen. Logisch nagedacht is dat eigenlijk niet zo’n slecht idee. Het is inmiddels augustus en de volgende generatie Xbox en Playstation zouden over een dikke drie maanden al moeten verschijnen.

Neem de geruchten in ieder geval met een korreltje zout. De personen die de informatie naar buiten lekken weten nog niet echt een exacte datum te noemen. Misschien betekent dit ook dat de State of Play plannen nog niet helemaal in steen gegoten zijn.

Wat hoop jij te zien in Sony’s volgende State of Play? Meer first party games? Een datum en prijs? Of toch meer games van andere ontwikkelaars en uitgevers die als eerst speelbaar zijn op de Playstation 5?