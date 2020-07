DIRT 5 First Look Stampede Gameplay Trailer

Harde, meedogenloze natuurlijke landschappen, gebouwd voor ruige machines met veel ophanging en schokdempers, Stampede circuits zijn op zijn zachtst gezegd zwaar. Maximaal 12 auto’s kunnen deelnemen aan deze extreme evenementen.

De nieuwe gameplay, die het ruige terrein van de Jimco Unlimited Truck aangaat, toont ook het dynamische weersysteem van DIRT 5 aan het werk, met binnenkomende onweer die het terrein en de skyline verandert.

Robert Karp, DIRT 5 Development Director bij Codemasters zei: Stampede features rough terrain and the opportunity for vehicles to get airborne with jumps dotted throughout each circuit. Perfect for unlimited trucks and buggies, the action intensifies with 12 cars all battling for victory so players will need to get their elbows out and hold their nerve.