Klaar voor next-gen met glasvezel van KPN

De volgende generatie spelconsoles komen er aan. Later dit jaar mag gamend Nederland aan de slag met een Playstation 5 en Xbox Series X. Een stabiele internetverbinding wordt hierbij belangrijker dan tevoren.

Inmiddels weten we al dat er twee Playstation 5 consoles verschijnen op de markt. Eentje met disc drive en eentje zonder. Voor één console betekent dit dus dat je al je games moet gaan downloaden en of streamen.

Ook voor Xbox spelers is het van belang om een stabiele internetverbinding te hebben. Project xCloud zorgt ervoor dat jij al jouw Xbox games kunt streamen naar wat voor apparaat dan ook.

Gamen als hobby is al duur genoeg, dus als we ergens kunnen besparen, doen we dat maar al te graag toch? Je kunt het glasvezel internet vergelijken, en dan zie je dat KPN de goedkopere speler is, voor dezelfde of zelfs betere specificaties.

Wat is glasvezel precies? Deze pagina legt de voordelen haarfijn voor je uit. Wat zijn nu precies de grote voordelen van glasvezel?

Met glasvezel heb je altijd een stabiele en snelle verbinding. Hierbij maakt het niet uit hoeveel familieleden er ook online zijn. Is je broertje een Fortnite Stream aan het kijken, je pa Formule 1 en is moeder tijdens het koken nog even via YouTube een recept aan het volgen? Geen probleem! Je kunt ongestoord door blijven gamen met je vrienden in een online match, of games streamen via xCloud, Playstation Now of Google Stadia. Het maakt tevens niet uit hoe ver je van de centrale af woont. Er is geen verlies in snelheid over afstand met glasvezel. De constante snelheid zorgt er voor dat je future-proof bent voor next-gen spelconsoles om zowel games te streamen als te downloaden.

Ben jij al helemaal klaar voor de start om aan de slag te gaan met de volgende generatie consoles? Is jouw internet er ook klaar voor? Eerder dit jaar hadden we het al over dé gamechanger voor de volgende generatie. Wij staan nog steeds voet bij stuk dat Raytracing een groot verschil gaat brengen in de grafische kwaliteit van games, maar ook een strategisch hulpmiddel kan zijn bij bepaalde games.

In het najaar mogen we het zelf gaan ervaren. De eerste Playstation 5 games met Raytracing zijn al bekend en zelfs getoond. Fysieke games of niet, je wilt dat ze er schitterend uit zien en je wilt het liefst ook zo snel mogelijk aan de slag met je nieuwe games. Super snel internet om al die games te downloaden helpt daarbij!

Dit betreft een samenwerking met KPN.