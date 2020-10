Grote veranderingen op komst voor Hyper Scape

Hyper Scape? Ja, dat is de Battle Royale game van Ubisoft die zo’n maandje geleden verscheen en kort daarna weer van de radar verdween. Ubisoft is zich bewust van de staat van de game en is bereid daar iets aan te gaan doen.

Ubisoft is niet geheel onbekend in het uitgeven van titels met een nogal moeizame start. Rainbow Six Siege, The Division 2 en Ghost Recon Breakpoint, en nu Hyper Scape, waren allemaal niet zo heel erg denderend in het begin. Rainbow Six heeft op miraculeuze wijze een volledige 180 graden move gedaan en is nu een van de beste competitieve multiplayer shooters op de markt. The Division en Breakpoint laten we even in het midden.

Hyper Scape gaat in ieder geval deels terug naar de tekentafel voor grote verandering. Ubisoft is zich er van bewust dat de game te moeilijk is en te saai is om spelers geïnteresseerd te houden. De game gaat in een soort van her ontwikkel traject waarbij er wordt gekeken naar de vijf pilaren waar de game op is gebouwd. Iedere pilaar wordt onder handen genomen door een apart ontwikkelteam. Ubisoft heeft deze strategie eerder toegepast, onder andere bij Rainbow Six Siege. Dit zijn de vijf pilaren:

Combat comfort: Het was altijd de bedoeling dat Hyper Scape een hoge skill ceiling zou hebben. Maar het is overduidelijk dat de basis daar voor veel te hoog ligt. Het resultaat is dat de game te moeilijk is voor nieuwe spelers. Op dit moment is het mikken te moeilijk, volgen van vijandelijke spelers en het consistent schade toe richten aan tegenstanders om ze uit te schakelen. Vooral op consoles.

Onboarding: Er is onvoldoende tijd om de game goed onder de knie te krijgen. We moeten nieuwkomers beschermen en opleiden om ze beter in de game te laten zijn.

Game Modes: De core game mode, Crown Rush, kan ontzettend meedogenloos zijn. We willen spelers meer modes toereiken met verschillende formaten en activiteiten. Een respawn systeem wordt het begin alsmede een ‘Deathmatch’ soort game mode. Ook kijken we naar tijdelijke speelmodes om te introduceren.

Player Goals: Op dit moment is er niet genoeg reden voor spelers om op lange termijn te blijven spelen. In het tweede seizoen va Hyper Scape introduceren we een eerste versie van het Player Ranking Systeem.

Cross Play: Alhoewel deze feature altijd al gepland was voor Hyper Scape, willen we het eerder implementeren dan gepland. Zo kunnen we aantal spelers bij elkaar op peil houden.

Seizoen 2

Het tweede Seizoen van Hyper Scape begint om 6 oktober, dezelfde dag als het nieuwe evenement begint in Apex Legends.