Dit is hoe Mario Kart Live: Home Circuit gaat werken

Mario Kart Live: Home Circuit komt op 16 oktober 2020 naar de Nintendo Switch. Voor die release is het handig om te weten hoe de game zal werken en hoe fysiek en digitaal samen zullen gaan komen. Nintendo delivers!

Mario Kart Live: Home Circuit is een kart-racer die zowel fysiek als op je Nintendo Switch zal werken. In de trailer zie je hoe voorwerpen de snelheid van je kart zowel fysiek als digitaal kunnen veranderen. In de doos zitten vier kartonnen poorten om in elkaar te zetten, deze zullen je track deels bepalen. Het is handig om houten vloeren te gebruiken, evenals het feit dat je genoeg ruimte nodig hebt. Dit hoeft echter geen probleem te zijn, maar een stoffen vloer kan problemen veroorzaken.

Er zitten 24 grand prix races in de game en er zijn meerdere skins die je over jouw tracks kan gooien. Je racet tegen Koopalings en niet tegen een lijst van personages. Je zal nieuwe kostuums en voertuigen vrijspelen, dus blijf nieuwe tracks maken en racen!

Roept vragen op

Er zijn een aantal vragen die je jezelf kan stellen hierbij. Hoe lang blijft het boeiend? Wat zorgt er buiten cosmetics voor dat je door blijft spelen? Is die beloning genoeg? Komen er uitbreidingen? Nintendo heeft altijd een hoge fun factor gehad, dus dat zal zeker goed gaan komen.

Mario Kart Live: Home Circuit verschijnt op 16 oktober 2020 voor de Nintendo Switch. De game zal samen met bijbehorende tools te koop zijn voor 120 Euro.