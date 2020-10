De gratis PS Plus games van oktober 2020

De gratis PlayStation Plus games van oktober 2020 zijn weer bekend.

Oktober 2020 heeft een hele mooie line-up. Bijt je vast in Dontnod’s Vampyr of word straatrace koning van de stad in Need for Speed Payback. Twee games die voor uren aan game plezier garant staan.

Hieronder de gratis games van oktober 2020:

De gratis Playstation Plus games van oktober zullen over een aantal dagen niet meer beschikbaar zijn. Wil je voor deze games niet weer de volle prijs betalen wees er dan snel bij, nog maar enkele dagen te gaan.

Hieronder de lijst van september 2020 die gaat verdwijnen:

Voor het gratis downloaden van deze games moet je in het bezit zijn van een PlayStation Plus abonnement. De nieuwe games zullen vanaf 6 oktober tot en met 2 november gratis te downloaden zijn.

