PUBG komt na treinen ook met boten!

PUBG, de nummer één game in battle royale games. Iedereen kent het spel wel, om gewoon even lekker een potje te knallen. Of om jezelf zo stiekem mogelijk over de map te begeven, hoe je speelt is aan jou maar het kan op vele manieren!

PUBG komt met een nieuwe Patch, dat houdt in dat er dingen aangepast worden in het spel. Bijvoorbeeld dat kogels minder of meer schade aanbrengen, kleine bugs die opgelost worden of dat spelmodussen terug komen of juist weg gaan. Ook kan het zo zijn dat er nieuwe dingen toegevoegd worden aan het spel, om het nog meer divers te maken en interessant. Zo blijft het spel nieuw voelen en de mappen waarop je speelt nieuw lijken met nieuwe avonturen die je kan beleven. Zo zijn er nu schepen die varen rond Erangel. Deze ferry’s varen van plek naar plek over de map. Zo zijn er vier boten en die varen van Zuid Erangel naar Sosnovka. Eerder kon je al met de trein rondreizen over één van de mappen. Nu dus ook per boot! Een handige manier om minder opvallend jezelf te verplaatsen voor loot of een cirkel. Luister voor de hoorn van de boot, deze hoor je zeven seconden vóór dat de boot aanmeert zodat je op kan stappen. Of je springt gewoon van een brug op de boot, kan ook.

Ook wel eens last van die vervelende blauwe zone? Dat je even fijn aan het looten bent maar die ring komt er weer aan? Of probeer je voor strategische PUBG redenen nog niet te lopen en wil je liever wachten tot de blauwe zone, maar vind je de schade op je HP niet zo tof? Zoek dan naar de Jammer Pack! Dit item is dé accessoire als je de strijd aan wilt gaan met de blauwe zone. Deze Jammer Pack zorgt namelijk dat je van korte duur even geen last hebt van HP schade wanneer je in het blauw loopt. Doe hem op en zie de energielijn, deze houd je in de gaten om te zien wanneer hij leeg is. Want als de Pack leeg is wordt het een normale rugzak en helpt hij niet meer tegen de schade. Hoe kleiner de cirkel hoe sneller de energiebalk leeg loopt, dit omdat het blauw dan meer schade doet. Super handig dus in billenknijpende situaties!

Tot slot is er nu de PUBG Labs Arena Mode. Hier drop je in met je squad en twee andere squads in één map. Het is aan jullie om als enige team over te blijven en de rest uit te schakelen. De winnaars worden tegen twee andere winnaars gezet. Dan is het de strijd voor de Chicken Dinner, een soort wedstrijd dus met poelen. Win de eerste poel van drie en kom in de finale poel van drie. Hier krijg je ook assists als je minimaal 25 procent schade hebt toegebracht aan een andere speler. Ook vind je geen wapens maar moet je deze kopen met punten die je verdient in het spel. Een nieuwe frisse modus om lekker in los te gaan dus!