PUBG veegt Vikendi schoon!

Voor de doorgewinterde PUBG speler was Vikendi een tijdje niet te spelen. De map lag uit de servers zodat de ontwikkelaars los konden gaan op een heuse rework van de map. Maar wees niet getreurd, Vikendi is terug! Met een geheel nieuwe uitstraling.

Zo kan je nu veel meer toffe dingen tegenkomen in PUBG Patch 7.1. Zo waren er al treinstations te vinden maar sinds de update rijden er ook treinen! Deze treinen rijden rondjes over de map, ieder rondje is anders. Deze treinen stoppen zelfs op de verschillende stations rond de map. Dus mocht je aan de ene kant van de map zijn, spring op een trein en hopelijk eindig je op je gekozen plek! Een nieuwe manier om jezelf door de map de loodsen buiten je eigen benen en de mogelijke voertuigen.

Ook lag er altijd veel sneeuw aan de zuidkant van de PUBG map Vikendi. Deze sneeuw is vanaf deze update verminderd. Tevens zullen de sneeuwscooters en dergelijke daar verdwijnen. Er is immers geen nut meer voor om deze te gebruiken. Je kan er nu motoren vinden met een zijspan, veel handiger voor de nieuwe omgeving! Als je dan toch op die motor zit, rijd dan even langs het nieuwe Dino Park, nu genaamd Dino Land. Een véél leuker park dan het eerste park. Met veel meer attracties, dingen om te zien en plekjes om te looten. Nu je toch aan het toeren bent door de map kan je zien dat er steden en plekken zijn verplaatst, of dat er meer cover is gemaakt in dorpen zoals Movatra. Dit voor meer kans op intensere gevechten door de nieuwe objecten.

Het weer zal wisselen tussen helder weer en sneeuw. Een hevige sneeuwbui kan zorgen voor een lastig PUBG potje! Gelukkig kan men goed oefenen omdat Vikendi in de spotlight zal staan de komende twee weken. Zo kan je rustig de nieuwe map ontdekken en leren kennen. Het maanlicht is voor nu even uitgeschakeld. PUBG laat weten dat ze bezig zijn met het licht verbeteren voor een nog betere game ervaring.

Voor alle verdere highlights van de Patch Notes kijk je op de website van PUBG. De update zal niet eerst live gaan in de testservers!