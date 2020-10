Review: Genshin Impact

Genshin Impact is een free-to-play RPG met het gacha systeem. Daar zitten wat rode vlaggen in, maar niets is wat het lijkt, want deze game is op veel manieren te mooi om waar te zijn. Lees het in onze review!

“Free-to-play? Dat MOET of een cash grab zijn, of een competitieve multiplayer kant hebben vol microtransacties, toch?!” Nou, nee. Genshin Impact is een game die naar mijn mening gewoon full price had mogen zijn, mits ze wat kleine aspecten her en der tweaken. Het is een game die tussen de grote jongens kan komen te staan en om mij heen zijn velen al gevallen voor de Genshin charmes. Waarom? Dat moeten we uitleggen.

Breath of the Waifus

Genshin Impact wordt vanaf dag één al vergeleken met The Legend of Zelda: Breath of the Wild. En ja, er zitten elementen in die deze game ook heeft. Maar, Genshin is aan ’t einde van de dag een heel ander soort game. Het heeft inderdaad een massieve open wereld waar je portalen moet vinden en shellshaded graphics. Toch bevindt Genshin zich in een andere league, namelijk het anime RPG genre. De shellshaded graphics hebben wat overeenkomsten met BotW, maar zijn een pareltje op zichzelf. Dit is echt een mooie game op zowel Mobile als PC en PS4.

De game is kleurrijk, zit vol met toffe gebieden met ieder een eigen thema en heeft kerkers waar jij uitdagingen kan doen, die er ook allemaal fantastisch uitzien. Die kerkers zijn misschien wel de grotere overeenkomst met Zelda. Er is ook altijd wel wat te doen in de wereld, zijnde het kampjes uitmoorden, uitdagingen voltooien, kistjes vinden, sterke vijanden verslaan, kerkers uitspelen en ga zo nog maar even door. Je zal je nooit vervelen in deze open wereld. Het feit dat je van hoge bergen kan gliden en ook overal op kan klimmen met exploratie ook net dat stukje beter!

Toch kan ik de game niet zien als een directe kopie. Het heeft zoveel elementen die totaal anders zijn. Wat wel een vergelijking zou kunnen zijn, is hoe veel moeite, tijd en liefde in deze game is gestoken. De game is na veel alpha en beta-testen compleet veranderd en heeft al een boel patches klaarstaan met nieuwe speelbare personages en werelden om te ontdekken. Zo zit de game vol met voice-acting, die je in vier talen kan kiezen. Ik bedoel, ik ken geen andere gratis game die er zo mooi uit ziet en vol zit met voice-acting, jij wel?

SQUAAAAD

Genshin Impact speelt anders dan je misschien gewend bent van RPG’s. Dit is ook direct één van de meest toffe features in de game. Je moet namelijk een team samenstellen. Je kan parties maken van maximaal 4 personen. Echter speel je deze niet tegelijk. Sterker nog, je moet tussen ze wisselen in combat. Dit zorgt voor een erg dynamische speelstijl. Buiten dat zijn er echt veel personages om te kunnen krijgen of vrij te spelen, zo zijn de mogelijkheden oneindig. Buiten dat zijn er steeds meer speelbare personages onderweg naar de game. Hier merk je ook vrij weinig van het gacha systeem. De ontwikkelaars houden je nergens tegen in het progressen door de game en dat is immens fijn.

Ieder personage heeft zijn of haar eigen element en die kan je met elkaar combineren om Elemental Combo’s te krijgen. Die elementen kan je ook in de wereld toepassen, zo kan je gras in de fik steken of schilden van je vijanden exploderen. Ook zijn veel vijanden zwak tegenover bepaalde elementen. Ook dit zorgt voor een afwisseling in je party of mid-fight. De characters hebben allemaal een eigen stem, speelstijl en look. Je komt er vrij snel achter wie je voorkeur heeft, en daarna is het levelen en gearen.

Die personages kan je vrijspelen door gewoon de game te spelen en sommigen verkrijg je sneller via Wishes. Dit systeem werkt als ware als een soort loot-boxes. Echter kan je ieder personage ook op andere manieren krijgen en Wishes zijn ook niet direct verborgen achter een transactie. De game schuift je nooit jouw eigen beurs door de console heen, sterker nog, ze vertellen je overal dat je aan ’t gokken bent als je hieraan zou beginnen. Gooi je wel geld naar de game? Dan zijn de items die je waarschijnlijk wilt niet eens duur. Het ligt gewoon aan het soort persoon dat je bent denk ik. Ik zelf heb 15 euro in de game gestoken, omdat ik de ontwikkelaars wil steunen, en omdat ik meer Waifus wil natuurlijk.

Vooruitgang

Bij wapens en Artifacts werkt dit ook zo. Ieder wapen dat je krijgt heeft eigen stats en een aantal sterren. Ook heeft ieder wapen een eigen bonus zoals defence en attack, of elemental power. Ook heeft ieder wapen een eigen stijl, waaraan je de stats meestal al kan herkennen. Je kan wapens levelen tot level 20, om vervolgens als je Adventure Rank hoog genoeg is, deze te upgraden om weer door te levelen. Ditzelfde geldt voor Artifacts, die dienen als jouw main stats. Het grote verschil is dat Artifacts set-combinaties hebben die extra bonussen geven! Ieder personage is ook te levelen, evenals je Adventure Rank, die dient als jouw persoonlijke rang. Deze rank bepaald wat jij zal doen qua verhaal en nieuwe features. Ook bepaalde de Adventure Rank deels hoe hoog ieder personage mag zijn op dat moment en wanneer jij online samen kan spelen met vrienden. De quests en verhaallijn in Genshin voelen ook alsof ze uit elkaar lopen, je doet nooit hetzelfde in de game.

Verdict

Je moet Genshin Impact spelen om te geloven hoe goed een free-to-play game kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat als dit geen gratis game was, dat hij nog beter had kunnen zijn. De game is intens mooi, groot, open en zit vol met liefde, tijd en aandacht. De performance op console is helaas wat minder, maar zelfs daar kan ik overheen kijken als je het afweegt tegenover een boel andere features en pluspunten. Ik denk dat iedereen deze game een kans moet geven, het is immers gratis! Speel jij de game al? Laat ons weten wat jij ervan vind op Facebook!