Kijk, zo ziet de Playstation 5 er van binnen uit

Doctor Sony voert vandaag een heel speciale operatie uit. We weten niet precies wat hij allemaal zegt, maar de beelden zeggen eigenlijk al voldoende. Wat zit er eigenlijk achter die grote witte platen? Laten we een kijkje nemen.

De Playstation 5 wordt in deze tear-down video van Sony zelf helemaal ontleed, zodat je dat zelf thuis niet meer hoeft te doen. Laat alles in godsnaam zitten, want in deze video zie je precies ‘where the magic happens’.

Vervangbare zijflappen voor de Playstation 5?

Iets wat direct opmerkelijk is aan de Playstation 5 zijn die witte kappen. En ja, je kunt ze dus heel eenvoudig verwijderen van de console. Betekent dit dat we Limited Edition versies krijgen van deze kappen, in plaats van Limited Edition consoles? Zien we toffe gethematiseerde kappen van bepaalde games in een Playstation 5 Collector’s Edition van bijvoorbeeld God of War?

Het is niet zo’n heel gek idee. Microsoft deed dit al met de Xbox 360, waarbij je de Faceplate kon veranderen. Ook Nintendo heeft hier eerder mee gespeeld met de Nintendo 3DS-lijn.

Geen vliegtuigmotoren meer?

Iets wat ook opvalt tijdens het kijken van de video is dat de Playstation 5 van de binnenkant eigenlijk niet zo groot is. Zodra het moederbord eruit wordt gehaald zien we de grote boosdoener. Een gigantische heatsink die alle hitte zou moeten gaan opvangen. Hierdoor hoeft de ventilator geen auditie te doen om de luidste vliegtuigmotor te worden. Dit is namelijk op dit moment een grote ergernis bij Playstation 4 spelers en met name spelers die de Pro versie in huis hebben.

Heb jij genoten van bovenstaande video en laat dit de techneut in jou helemaal glunderen? Nog maar een dikke maand voordat de Playstation 5 bij de eerste pre-orders wordt geleverd. Zit jij hierbij, of was je net te laat met het bestellen? Met welke game ga jij het eerst aan de slag? In Japan zijn ze al hands-on gegaan met de console!