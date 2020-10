De kwartfinales van Worlds 2020 starten vandaag

Vanmiddag om 12 uur Nederlandse tijd gaan de kwartfinales van Worlds 2020 van start. Vrijdag, zaterdag en zondag worden de andere drie kwartfinales gespeeld. We blikken vooruit op de vier komende games waarin de acht beste teams van de wereld het tegen elkaar opnemen. Vanuit Europa en de LEC doen Fnatic en G2 Esports nog mee aan het toernooi. Zij nemen het op tegen Gen. G en TOP Esports.

Vandaag wordt er gestart met de eerste kwartfinale van Worlds 2020. DAMWON Gaming neemt het op tegen DRX. Beide teams komen uit de LCK en zijn oude bekende van elkaar. DRX moest in hun groep TOP Esports boven hun dulden terwijl DAMWON Gaming zijn groep overtuigend won. DAMWON Gaming is één van de grote favorieten voor de titel. Als we kijken naar de gespeelde games in de groepsfase ziet het ernaar uit dat DAMWON Gaming de sterkere van de twee is. De verwachting is ook dat DAMWON Gaming de kwartfinale gaat winnen. Morgen is de kwartfinale tussen de LPL teams Suning en JD Gaming. Beide teams troffen elkaar eerder in de LPL waarbij JD Gaming won. Beide teams maakte indruk op dag twee en in de kwartfinale kan het beide kanten opgaan. Deze kwartfinale zal wellicht de spannendste zijn van de vier.

Zaterdag en zondag mogen de teams uit de LEC aan de bak in de kwartfinales van Worlds 2020. Zaterdag speelt Fnatic tegen TOP Esports. TOP Esports zag er heel sterk uit in de groepsfase terwijl Fnatic er wel overtuigend uitzag maar wist niet alles te winnen. TOP Esports is de grote favoriet in deze kwartfinale en voor de titel. De verwachting is ook dat de kwartfinale het eindstation gaat worden voor Fnatic. Zondag speelt G2 Esports tegen Gen. G. Fnatic heeft al laten zien dat dit team goed te verslaan is. G2 Esports zou deze kwartfinale moeten kunnen winnen. Hiermee zouden we nog maar één team uit Europa nog overhouden tijdens het toernooi.