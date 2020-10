Spider-Cat is je hulpje in Spider-Man: Miles Morales

Spider-Cat is je nieuwe hulpje in Spider-Man: Miles Morales. In exclusieve gameplaybeelden van Game Informer zien we de poes van Miles in actie. We zien ook nog andere interessante ontwikkelingen.

In Spider-Man: Miles Morales beschik je over een outfit waarbij je een rugzak om hebt met een kat erin. De kat helpt je tijdens het uitvoeren van een ultimate ability. Het ziet er schattig en indrukwekkend uit! De kat is van een winkelier en heet ook Spider-Man. Check hier beneden een korte video over de missie waarin je de kat redt, en waarschijnlijk ook de outfit in vrij speelt. In de outfit heeft de kat ook een maskertje op en helpt het pluizenbeestje je met een miauw en een kattenpoot bij een ultimate aanval!

Maar dat is niet alles wat we zien in de kort getoonde gameplay beelden. Over het algemeen lijkt het sterk op zijn voorganger uit 2018 op de Playstation 4. Wat al snel opvalt als je uit het pakhuis ontsnapt is dat het naadloos gebeurt. Voorheen kwam je in een laadscherm terecht waarna je Peter Parker’s Spider-Man op een schoorsteen zag landen. De game pakte het hier verder op. In Miles Morales’ Spider-Man duik je direct vanuit het pakhuis weer de open wereld in zonder tussenkomst van een laadscherm.

Er zitten helemaal geen laadschermen in de Playstation 5 versie van Spider-Man. Je kunt er wel voor kiezen om de grappige metro cutscenes aan te zetten in de instellingen als je ze mist.

Het nieuws van gisteren gemist? Check het hier! Op de Playstation 5 Kan je de game spelen met een dynamische resolutie tot 4K in 60 FPS, maar je kunt ook op 30FPS in 4K spelen met Raytracing! Voor welke optie ga jij?