Ontdek Paramo in PUBG Season 9

PUBG Corporation heeft vandaag seizoen 9 onthuld.

Het nieuwste PUBG seizoen bevat een nieuw slagveld genaamd Paramo, dat plaatsvindt in een land vol eeuwenoude geheimen, gewiegd tussen de wolken in de hooglanden van Zuid-Amerika. Survivors kunnen in seizoen 9 springen wanneer het op 21 oktober voor pc en 29 oktober voor PlayStation 4, Xbox One en Stadia uitkomt.

Paramo is een 3×3-kaart met een dynamische wereld die nieuw is voor PUBG, waardoor elke reis naar Paramo een unieke ervaring is. Het nieuwste slagveld bevat de volgende spannende toevoegingen en gevaren voor onverschrokken overlevenden:

Dynamische omgeving: Paramo bevat een dynamisch wereldsysteem dat belangrijke oriëntatiepunten tussen wedstrijden verandert, waardoor elke reis een unieke ervaring wordt waarbij overlevenden hun tactieken moeten aanpassen. Verschillende stromen gesmolten lava zullen ook over de kaart stromen vanaf een nabijgelegen vulkaan, waardoor overlevenden een uniek obstakel krijgen terwijl ze het slagveld doorkruisen. Met een voertuig door de lava rijden kan tot een snelle dood leiden

Kaartgevaren: Paramo is vol gevaar en overlevenden die zich buiten de blauwe zone bevinden, zullen meer schade oplopen in vergelijking met andere kaarten. Overlevenden kunnen zich ook buiten de speelzone bevinden, wat kan leiden tot onmiddellijke dood als ze te lang blijven. Om deze gevaren te bestrijden, kan een nieuw item, de Critical Response Kit, een neergehaald teamlid binnen één seconde weer tot leven wekken.

Ondersteunende helikopters: vanwege de afgelegen locatie en grote hoogte, zullen overlevenden vanuit helikopters naar Paramo gaan. Tijdens de wedstrijd zullen deze helikopters kostbare vracht over de kaart vervoeren, met het plan om deze net buiten de speelruimte te laten vallen. Overlevenden van Crack Shot kunnen genoeg kogels in de helikopter schieten en deze dwingen om zijn buitbare lading vroegtijdig vrij te geven.

Seizoen 9 brengt ook de toevoeging van een nieuw gerangschikt seizoen en een nieuwe Survivor pass.

Nieuw klassementseizoen: dankzij overweldigende feedback van de community is de wachtrij voor klassementsklassementen toegevoegd. Overlevenden kunnen nu de Ranked Mode spelen tegen andere solo-spelers terwijl ze hogerop komen. Zoals bij alle nieuwe klassementsseizoenen, worden er ook kleine aanpassingen aan de regelset toegevoegd.

Survivor Pass: Highlands: Survivor Pass: Highlands overlaadt Survivors met beloningen met Paramo thema. In tegenstelling tot eerdere passen, hebben Highlands een kortere looptijd van twee maanden. De pas zal sneller worden voltooid met alleen level 50 dat nodig is om alle beloningen te ontvangen.

