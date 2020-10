Fnatic en G2 Esports naar de kwartfinale van Worlds 2020

Fnatic en G2 Esports hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van Worlds 2020. Tijdens de tweede ronde van de groepsfase van het toernooi wisten zij genoeg punten te behalen om als tweede van hun groep te eindigen. Rogue wist het helaas niet te redden om uit hun groep te komen. Hiermee blijven er nog twee teams over uit Europa die nog een gooi kunnen doen naar de titel. Zowel Fnatic als G2 Esports wisten afgelopen jaren beide een keer de finale te behalen. Kunnen zij dit weer presteren?

Fnatic en G2 Esports hadden een goede uitgangspositie om in de tweede ronde van de groepsfase de volgende ronde te behalen. G2 Esports stond op gelijke hoogte met Suning in groep A. In hun eerste game tegen Team Liquid wisten ze wraak te nemen van het eerdere verlies tegen dit team. Met de winst op Team Liquid was het al genoeg voor G2 Esports om naar de kwarfinales te gaan van Worlds 2020. Echter verzuimde G2 Esports om de koppositie te pakken in de groep. Suning speelde een sterke tweede ronde en gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde. Fnatic bewandelde een zelfde weg als G2 Esports. Fnatic won de eerste twee games en stelde de volgende ronde veilig. Echter had Gen. G een betere dag dan Fnatic en versloegen zij Fnatic om de koppositie.

Voor Rogue werd het een lange dag. Hun kansen om de door te gaan naar de kwartfinales van Worlds 2020 werden gelijk om zeep geholpen na de eerste game. JD Gaming was veel te sterk voor Rogue. Ook in de game erna tegen DAMWON Gaming had het Europese team geen schijn van kans. Op zoek naar een beetje eerherstel trad Rogue in de laatste game aan tegen PSG Talon. PSG Talon won verrassend van JD Gaming maar was al uitgeschakeld voor de volgende ronde. Met goede moed uit hun winst tegen JD Gaming begonnen zij aan de game tegen Rogue. Rogue zichtbaar aangeslagen kon geen vuist maken tegen PSG Talon en verloor ook hun laatste game. Rogue eindigt op de laatste plek van hun groep.