Playstation krijgt een exclusieve gamemode in Black Ops Cold War

Playstation 4 en Playstation 5 spelers krijgen een exclusieve co-op mode in Call of Duty: Black Ops Cold War. Zombies Onslaught is een twee-speler co-op mode met zombies in multiplayer maps.

Exclusiviteit in Call of Duty titels is niet geheel onbekend voor de spelers. In de tijden van de Xbox 360 en Playstation 3 had Microsoft een contract met Activision om map-packs één maand eerder uit te brengen op Xbox. Playstation 3 en PC spelers kregen de map-packs dus een maandje later. Met de komst van de Playstation 4 en Xbox One liep het contract van Microsoft en Activision ten einde. Sony wist hier wel raad mee, en besloot een deal te sluiten met Activision.

De deal met Playstation en Activision ziet er iets anders uit. Traditionele map-packs zien we niet meer zo vaak, maar de deals rondom Call of Duty liggen nu iets agressiever. Zo hebben Playstation spelers de afgelopen jaren vaker Call of Duty games kunnen uitproberen. Playstation kreeg exclusieve Alpha speeltesten en Beta’s begonnen eerder op Playstation. Daarnaast is er nu een volledige game mode die exclusief is voor Playstation spelers, niet voor een maandje, maar voor bijna een volledig jaar. En het ziet er naar uit dat de deal tussen Playstation en Activision ook de volgende generatie wordt voortgezet.

Zombies Onslaught

In Zombies Onslaught word je gedropt in één van de multiplayer maps, samen met je partner in crime. De mode speelt als een soort survival/horde mode. Op één bepaalde locatie in de map wordt een Dark Eather Orb geplaatst. Deze orb heeft een aura die een gedeelte van de map, om de orb beschermd tegen Dark Aether. Spelers krijgen schade van deze Dark Aether als ze zich niet binnen de aura begeven van de orb.

Terwijl je dus gebonden bent aan een klein gedeelte van de map wordt je belaagd met zombies. Deze komen in verschillende ‘surges’, golven dus. Dood genoeg zombies en de orb wisselt van plaats. Nu moet je je opnieuw verplaatsen naar de nieuwe locatie van de orb en het riedeltje gaat verder. Omdat je je steeds moet verplaatsen zijn spelers genoodzaakt om hun tactiek on-the-fly aan te passen aan de betreffende locatie en de verschillende soorten zombies die op je af komen stormen.

Zombies Onslaught verschijnt met de release van Call of Duty: Black Ops Cold War als eerst op Playstation 4 en Playstation 5. Andere platformen kunnen aan de slag met de game mode vanaf 1 november 2021.