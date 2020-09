Gespeeld: Call of Duty: Black Ops Cold War Alpha

Een half uurtje te vroeg gingen de servers online van Call of Duty: Black Ops Cold War. Vol enthousiasme zat ik al klaar om first-hand aan de slag te gaan met een vanouds Black Ops avontuur. Hoe speelde de Alpha en hoe plaatst Cold War zich in het huidige Call of Duty universum?

Call of Duty: Black Ops Cold War is een direct vervolg op de allereerste Black Ops game, een van mijn favoriete Call of Duty titels. Het voelde dan ook enigszins vertrouwd aan, geen onzinnige futuristische meuk waar we allang genoeg van hadden, maar echt een lekker potje ouderwets knallen.

Stapje terug

Kijkend naar de meest recente Call of Duty game, Modern Warfare, zet Cold War een stapje terug in de multiplayer. Het voelt echt als een ouderwetse Call of Duty game. De eerste Black Ops, maar ook Modern Warfare 2 en World at War schoten vaker in mijn hoofd tijdens het spelen. En dat is, voor mij persoonlijk, een positief teken.

Modern Warfare is een dijk van een game, maar niet het soort Call of Duty waar ik destijds verliefd op ben geworden, Black Ops Cold War weet dat gevoel bijna volledig terug te keren. En dat alleen al in de Alpha.

Black Ops Cold War Alpha

De Black Ops Cold War Alpha is een van de meest uitgebreide Alpha demo’s die ik tot op heden heb gespeeld. Je kon kiezen uit twee spelmodi. Core moshpit met Team Deathmatch, Kill Confirmed, Hardpoint en Domination. De andere gamemode, de vervanger van Groud War met meer objectives, grotere maps, voertuigen en meer spelers ben ik persoonlijk niet zo’n fan. Tenminste niet in Call of Duty. Als ik dat soort mode wil spelen duik ik wel in een Battlefield game.

De core moshpit mode is where it’s at en hierin speel je met 6 tegen 6 spelers in je gebruikelijke Treyarch three-lane maps. Iedere map is in zijn kern opgebouwd uit 3 hoofdlijnen, met tussendoor verschillende verhogingen, paadjes, stukjes gebouw en noem maar op. Het is simpel, maar het werkt. De maps zijn bij lange na niet zo ingewikkeld als in Modern Warfare, waardoor je al snel je focus kunt leggen op waar de game om draait en dat is het uitstekend uitvoeren van een multiplayer arcade shooter. Er waren voor deze modi drie verschillende maps speelbaar, waarbij Miami toch wel het favorietje is tot nu toe.

Alle wapens in de Alpha waren al voorzien van alle benodigde levels om deze helemaal naar je eigen smaak uit te rusten. Je kunt nu meer attachments kwijt op je wapens dan ooit waardoor je je hele loadout kunt aanpassen aan je eigen speelstijl.

Eerste indruk

De Alpha speelde ontzettend plezierig weg en ik kijk er nu nog meer naar uit om in november aan de slag te gaan met Black Ops Cold War. Het voelt echt als een oude vertrouwde Call of Duty game. Het voelt ook echt aan als een vervolg op de eerste Black Ops game. In ieder geval betreft de multiplayer tot nu toe.

Maar de echte vraag die gesteld moet worden blijft toch: Wanneer onthuld Avenged Sevenfold hun nieuwe nummer voor deze Black Ops titel?