Genshin Impact maakt snelreizen makkelijker

De wereld van Genshin Impact kan vrij groot en intimiderend zijn. Spelers kunnen nu Teleport Waypoints en Statues of the Seven gebruiken om te snelreizen en snel overal te komen. Echter zijn sommige bosses en dailies nog vrij ver lopen van die waypoints. Er zal een item zijn die dit zal gaan veranderen. Hoe ze dit gaan doen is nog niet helemaal zeker. In leaks wordt gesproken over een teleport apparaat dat je voor zeven dagen neer kan zetten, die vervolgens verdwijnen zal.

“Traversing the game world is time-consuming, I want to be able to set my own teleport waypoints for areas that I frequently visit,” is wat de speler feedback is. “We have developed an item that provides this kind of function which will be available for free in a new system,” reageert MiHoYo. “Travelers can look out for this in Version 1.1!”