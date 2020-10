Stormzy speelt zijn eigen missie in Watch Dogs: Legion

Deze week is het zo ver: Watch Dogs: Legion verschijnt aan het einde van de week en we nemen in deze Ubisoft franchise afscheid van het land van de vrijheid. We gaan iets dichterbij huis en nemen een kijkje naar Londen in de nabije toekomst.

Voordat we je vertellen wat wij van de game vinden in onze review, geven we het woord aan Stormzy. De Britse rapper heeft een eigen muziekvideo in de game. In zijn eigen missie heb je als doel om de server van BFI IMAX te hacken zodat je zijn muziekvideo kan afspelen op het grote scherm. Ondertussen verteld Stormzy je alles over zijn gaming carrière.

Hij vindt het uitzicht van Londen in Watch Dogs: Legion nogal eng. Het is niet helemaal kuis in Watch Dogs: Legion, maar gelukkig ga jij je er als speler iets aan doen. Hij verteld ook dat hij het een heel indrukwekkend plaatje vindt. Het is niet zomaar een slechte game-versie van Londen. Het is dé Londen die hij kent, tot de winkels op de hoek van de straat, plaatsing van posters en noem maar op. Indien je bekend met bent met de stad, ga je zeker nog het een en ander herkennen.

Deze prestatie is het hoogtepunt van zijn professionele carrière geeft de madlad aan. Hij is ín een videogame en hij was vooral trots om dit te mogen mededelen met zijn naasten.

De muziekvideo waar de missie over gaat staat inmiddels ook op Youtube. Stormzy – Rainfall speelt zich volledig in-game af en laten we vooral hopen dat de game er net zo gelikt uit ziet als de muziekvideo.

Heb jij de nieuwe muziekvideo van Stormzy al gezien? Wat vind je er van?