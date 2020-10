Review: Watch Dogs Legion

Watch Dogs is een veelzijdige serie, waar we het verhaal van Aiden Pearce volgde, tot aan de hipster activisten in DedSec in het tweede deel. Ditmaal kan je als iedereen spelen in Watch Dogs Legion. Help jij mee Londen redden?

Watch Dogs Legion is het derde deel in de serie. Ditmaal in een post Brexit Londen, waar Albion de stad onder controle heeft en waar een bad-guy hackersgroep Zero Day delen van de stad opblaast om een bepaalde statement te maken. Hier kom jij, iemand die DedSec op wilt wekken door zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen om een revolutie te starten. Is Legion een waardig derde deel? Lees het in onze review!

Verhaal

Watch Dogs Legion is een game waar je enorm veel tijd in kan steken en waar iedereen zijn of haar eigen verhaal heeft. De hoofdmissies zijn vrij interessant en afwisselend. Toch maakt de game hier niet de beste eerste indruk mee. De opening missie is erg tof, spannend en vol met actie. Echter wordt het daarna wat kariger. Dit duurt niet lang, maar je moet even door een saai begin heen bijten waar je probeert bepaalde mensen te vinden en targets te zoeken. Naarmate de story vordert, krijg je meer uitdagingen waaronder hacking puzzels en diepgaande combat. De game kan ook flink pittig zijn. Als je de game voor het eerst opstart, dan krijg je al snel de optie om permadeath aan of uit te zetten. Dit houdt in dat iedere recruit die jij in jouw team hebt, ook echt nooit meer terugkomt na overlijden. Dit zorgt ervoor dat jij de game heel anders gaat spelen en dat je meer gaat nadenken over je keuzes.

Ik zelf heb ervoor gekozen om permadeath uit te zetten. Ik wilde zoveel mogelijk van de game meemaken in de korte tijd die ik had voor ik deze review mocht posten. Met permadeath uit zullen mensen die doodgaan in het ziekenhuis komen te liggen. Dan kan je ze voor een bepaalde tijd niet gebruiken. Dit haalt iets van risico weg, maar kan wel zorgen voor een speelsessie waar je wat gewaagdere acties uit zal gaan halen. Al met al is het verhaal prima, toch zijn vaak de side objectives vrij generiek en saai, zoals het bezorgen van pakketjes. In dit geval moet je zelf een beetje de slingers ophangen. Wat wel vervelend kan zijn, is dat de geloofwaardigheid van het verhaal soms getest wordt door het recruitment systeem. Daar kom ik nog op terug. De story is afwisselend en de mogelijkheden voor je personages zijn erg divers. De game kan soms ook bruut zijn, zo heb ik slaven gezien op een zolder, mensen die organen stelen en ga zo maar door.

Build your resistance

In het verhaal zal jij jouw revolutie moeten schrijven. Zo kan je iedereen in de game recruiten om in DedSec te komen en te vechten voor een vrij Londen. De burgers die je kan rekruteren zijn erg uiteenlopend qua stem, manier van lopen, lichaam, gezicht, persoonlijke informatie en wat hun mogelijkheden zijn. Sommige hebben een persoonlijke auto of motor, anderen dansen graag voor klein publiek. Sommige oma’s waren vroeger spion en hebben nog een auto met raketten in de garage staan en sommige burgers zijn simpelweg hipsters met verf granaten. Wie je ook rekruteert, iedereen is anders. Ja, je komt in het begin ook vaak dezelfde traits tegen bij burgers, zoals een getaway vehicle of een MP5. Als je goed zoekt, dan vind je vaak interessante of juist heel grappige mensen om te rekruteren.

Sommige teamleden kunnen gebieden inlopen zonder herkend te worden, zoals constructiewerkers of leden die in het ziekenhuis werken of hebben gewerkt. Deze kunnen ook bijvoorbeeld je teammaten sneller uit het ziekenhuis laten komen. Ieder teamlid voegt iets nieuws toe en je kan jouw team er zo uit laten zien als je zelf in je hoofd had zitten. Dit is een erg tof element aan Watch Dogs Legion en vanuit technisch standpunt goed uitgewerkt. Sommige mensen hebben een hekel aan DedSec, deze zul je dan ook eerst moeten overhalen door een skill die je vrij kan spelen of door ze te helpen. Die skill kan je ook leren om een gefaalde rekruteer missie opnieuw te mogen doen.

Welcome to London

Legion speelt zich af in post Brexit Londen en als iemand die vaker in de stad geweest is kan ik zeggen dat veel gebouwen en gebieden erg nauwkeurig zijn gemaakt. Zo was er een winkel genaamd Cyberdog in Camden Market die ik zelf echt heel tof vond tijdens mijn bezoek aan de stad, die in de game gewoon daar op diezelfde plek stond. Dit was by far het beste in de game, de sfeer van bepaalde wijken werd immens goed overgebracht en de sterke graphics helpen hier natuurlijk ook bij.

Echter vind ik een paar elementen ook jammer. Zo kon je kledingwinkels en andere gebouwen niet echt binnen treden. Je kan alleen een gebouw in als de game dit van je vraagt. Kleding kopen doe je voor de deur. Dit voelt gewoon erg raar. Buiten dat voelt het tijdens het spelen helemaal niet alsof Londen zo strikt gemonitord wordt als je zou denken. Ik kan vaak gewoon hele straten omver maaien voordat de ‘politie’ dit door heeft. De onderdrukte sfeer is er gewoon niet zo tot op later in de game en tijdens verhaalmissies. Dit vind ik jammer, want het werkt niet echt mee aan de geloofwaardigheid van het verhaal.

Gadgets

Als hacker draait het natuurlijk allemaal om de gadgets en daar zit de game meer dan prima. Er zijn relatief weinig wapens te krijgen in de game, maar het aantal gadgets is echt tof om te zien. Van drone-spinnen tot meerdere verschillende drones die je kan spawnen en over kan nemen. Constructiewerkers kunnen cargo-drones oproepen om op te gaan staan, zodat je kan komen waar je normaal niet kon komen. Je kan drone strikes roepen die als een soort kamikaze op je vijanden invliegen. Er zijn genoeg mogelijkheden hier en dit differentieert de game van andere open world third-person story games.

Audio en muziek

De nummers die je op de radio hoort zijn zoals je ze zou verwachten. Britse bands, pop artiesten en DJ’s domineren de radio stations. Zo kon ik intens genieten van Architects en Bring Me the Horizon nummers! De muziek en ook de audio is over het algemeen gewoon prima. Een slippende auto klinkt als een slippende auto, meer valt er niet te zeggen. Waar ik niet aan kan wennen, is hoe slecht de voice-acting is in Legion. Het spijt me, maar het autotunen van stemmen werkt voor mij gewoon niet zo lekker. Ook waren de daadwerkelijke stemacteurs niet van de beste kwaliteit

Performance

Watch Dogs Legion loopt op PC fantastisch voor zover ik kon zien. Echter geldt dit voor de base PS4 niet. Ik had screen-tearing waar ik dit normaal nooit heb en de frames konden vaker droppen tot onder de 20fps. De game is ook gemaakt met next-gen in gedachten en we lopen tegen het einde van een console generatie aan, dus van één kant bekeken is dit acceptabel. Toch was het soms erg frustrerend. Combat, zowel close als mid-range voelt prima, stealthing is leuk gedaan en het autorijden voelt zo goed als hetzelfde als in Watch Dogs 2. Het hacken is iets doordachter, zo moet je nu vaak deuren openkrijgen door een hacking puzzel op te lossen.

Verdict

Watch Dogs Legion is geen perfect game, maar kan zichzelf distantiëren van de gebruikelijke gameplay elementen tot zekere hoogte. Het is een unieke ervaring die de volle prijs zeker waard is, maar ook her en der wat verbeterpunten heeft. Het mist de impact van een dystopisch Londen, maar brengt daarentegen intrigerende gameplay en een boel content om te exploreren en gadgets om te gebruiken.

Wat vind jij van de game? Laat het ons weten op Facebook! Watch Dogs Legion verschijnt morgen voor current-gen en PC en op 19 november voor PS5.