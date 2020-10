Grapje! Cyberpunk 2077 toch weer uitgesteld

Ondanks de verzekerende woorden van CD Projekt Red is Cyberpunk 2077 toch weer uitgesteld. De game verschijnt niet meer op 19 november 2020, maar misschien op 10 december 2020.

Het is nu de vierde keer dat de game wordt uitgesteld. April, september, november en dan nu: december. Het nieuws komt als een onverwachte klap binnen bij veel fans. Eerder deze maand deelde de studio nog het goede nieuws dat de game ‘goud’ is gegaan. Wat eigenlijk betekent dat de game gereed is voor productie. Het officiële Cyberpunk 2077 account op Twitter plaatste nog een tweet met daarin ‘No more delays are happening.’ Well, looks like they did!

No more delays are happening. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 6, 2020

We kunnen er niet veel aan doen, maar de nieuwe release date is 10 december 2020. Nog vóór de feestdagen mag je aan de slag in Night City, mits de game daadwerkelijk uit komt deze keer.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Het ‘goede’ nieuws is dat je (als het is gelukt), binnenkort wel al aan de slag mag met de volgende generatie Playstation of Xbox. Dat verzacht de pijn wel een klein beetje. Jammer blijft het wel, vooral omdat er wellicht een grote hoeveelheid aan mensen over de hele wereld verlof hebben aangevraagd om ongestoord Night City in te duiken. Laten we met zijn allen hopen dat ze deze verlofdagen nog kunnen omzetten.

Kijk jij er alsnog naar uit om aan de slag te gaan met Cyberpunk 2077, of heb je inmiddels de hoop een klein beetje verloren in CD Projekt Red. Denk je dat we dit jaar nog aan de slag mogen, of zal er nog een uitstel aankomen? Ondertussen verschijnt er op 10 november in ieder geval een andere game in een RPG sausje: Assassin’s Creed: Valhalla! Mischien dat deze je tot de release van Cyberpunk even zoet kan houden.