Review: Pokémon Sword & Shield: The Crown Tundra

Het is voor het eerst dat een Pokémon game post-launch content op deze manier mag ontvangen. Dit begon met de Isle of Armor uitbreiding, die eerder dit jaar verscheen. Deze werd door ons erg goed ontvangen, als een waardige toevoeging aan de games. Maar, hoe is The Crown Tundra tegenover de eerste DLC? Lees het hier in onze review!

The Crown Tundra is de tweede uitbreiding in de seizoenspas voor Pokémon Sword & Pokémon Shield. Waar de base games nogal wat te wensen lieten, was de eerste uitbreiding al een erge verbetering met de camera, omgeving en de uitbreiding op de Pokédex. Nu voegt The Crown Tundra meer features toe, maar zijn deze ook allemaal nuttig?

What’s new?

The Crown Tundra brengt je naar een volledig nieuw gebied, met uiteraard dezelfde naam. Dit gebied ligt vol sneeuw, ijs en is erg koud! Ook voegt de uitbreiding meer Pokémon toe, waaronder vooral veel legendarische verschijningen. Je ontmoet nieuwe personages en speelt uiteraard door een nieuw en losstaand verhaal. De meest uitgebreide features zijn waarschijnlijk de Dynamax Adventures en het Galarian Star Tournament. Dit is uiteraard ook de focus voor deze review. We weten allemaal inmiddels hoe Pokémon Sword & Shield eruit zien op grafisch gebied, hoe ze spelen en hoe het verhaal in elkaar steekt.

Dat oude gevoel

Wat The Crown Tundra voor mij heel goed wist te herpakken, is dat mysterieuze gevoel tijdens het spelen van een Pokémon game. Dit waar je constant nieuwsgierig bent en waar de game je alleen maar zit te primen over alle geheimen die de wereld bevat. Je arriveert in de Tundra met de trein, hier ga je naar het zuiden van de Galar region. Deze DLC wekt ook op iedere hoek mijn nieuwsgierigheid weer op. Wat als ik hierheen ga? Wat als ik op deze oude steen druk? Wat ligt er achter deze tunnel? Vragen die iedere ouderwetse Pokémon game op deed wekken bij mij, kwam in deze DLC voor het eerst in jaren terug. Dit heeft onder andere te maken met de setting, ik ben een sucker voor ijzige gebieden, maar ook een bepaalde oudheid, waar je ruïnes en tombstones overal tegen het lijf zal lopen.

Waar het in deze uitbreiding vooral om draait, is het vinden van legendarische Pokémon. Je gaat een mysterie oplossen rondom Calyrex, waar je onder andere de nieuwe legendarische vogels moet gaan vangen. Ook zijn er quests waar je echt een expeditie gevoel krijgt. Onderweg zal je wat puzzels oplossen en bijvoorbeeld de Regi vinden. De puzzels zelf zijn niet echt lastig helaas, maar dat hoort bij de laagdrempeligheid van Sword & Shield. Het verhaal en de personages zijn weer lekker ongemakkelijk en dat maakt het wel leuk, al is het niet baanbrekend.

In, out, 2 minute adventure!

Als je richting ‘end-game’ gaat, dan zijn de Dynamax Adventures het leukst om te doen. Hier ga je alleen of met online spelers of vrienden een reeks aan raids doen. Dit doe je, om uiteindelijk oude legendarische Pokémon te kunnen vangen. Houd er hier rekening mee, dat je HP en PP gewoon mee worden genomen naar de volgende raids. Dit maakt de content hier vrij uitdagend. Het is vooral tof om in een game die begon met een vrij karige Pokédex, nu weer alle legendarische Pokémon te kunnen zien en vangen. Dit is voor mij de leukste feature voor de uitbreiding en ik heb me hier aanzienlijk mee vermaakt. Ik hoop echter wel dat het vinden van online spelers in volgende delen een stuk makkelijker gaat zijn, want dit kan nu nog wel eens wat frustratie opwekken.

We hebben een winnaar

Ken je die kermis stem? Die man die constant roept ”W-w-we hebben een winnaar!”. Ja, dat is wat je wilt horen als je jouw Pokémon in gaat zetten voor het Galarian Star Tournament. Deze feature is overduidelijk minder tof dan de Dynamax Adventures. Deze nieuwe feature speel je vrij na de DLC verhaallijn. Hier ga je Multi Battles aan met personages in de game. Je kan hier leuke prijzen winnen, maar de content zelf is niet heel lastig. Ik hoop echt dat de volgende Pokémon game op zijn minst een moeilijkheidsgraad mag verwachten, want het haalt voor mij soms de lol eraf.

Verdict

The Crown Tundra is wederom een leuke uitbreiding, die de base-game versterkt op veel fronten en die ook verder verbeterd tegenover de Isle of Armor DLC. Het zet veel kansen neer voor de toekomst van Pokémon, maar verbeterd niet zodanig dat het een game-changer is. Ik kan deze uitbreiding in ieder geval aan alle fans aanraden, sowieso als je toch al de seizoenspas hebt! Het is een leuke tijd en wie wilt er nu geen nieuwe Pokémon content? Wat denk jij over de uitbreiding? Laat het ons weten op Facebook!