Review: Pokémon Sword & Shield: The Isle of Armor

Vandaag is een speciale dag, want voor de eerste keer ooit, is het aan Pokémon om een DLC te krijgen. Ja, een echte uitbreiding voor een Pokémon game! Maar, hoe bevalt deze eerste uitbreiding? Lees het hier!

Pokemon Sword en Shield brachten een toffe ervaring met wat verbeterpuntjes. The Isle of Armor is zich bewust van een aantal van deze verbeterpunten, en is dan ook pas de eerste van twee DLC. Je begint de DLC erg makkelijk, gezien je vanzelf een melding krijgt waar je heen moet, na het installeren van de uitbreiding. Laten we wat dieper ingaan op de features voor The Isle of Armor en of deze aansluiten op feedback van de fans!

Welkom in de Dojo!

Als je de eerste keer naar het nieuwe eiland gaat, zal je worden begroet door je nieuwe rivaal. Ik speelde Shield en kreeg dan ook de Psychic trainer Avery. Ik vond hem dan ook direct vrij irritant en hij is ook het minst interessante personage in de gehele uitbreiding. Maar, zodra je de Dojo bereikt, en Mustard ontmoet, pas dan wordt het echt een standje beter dan de originele game.

Mustard is tevens een gek personage, met een grappige en upjoy persoonlijkheid. Zijn vrouw, Honey, is een best goed geschreven personage met een huiselijke sfeer. Je voelt je volledig welkom in de Dojo. Je merkt verder wel al gauw dat het verhaal niet de focus is in The Isle of Armor. Er zijn tig gameplay elementen toegevoegd.

Na een aantal tasks krijg je jouw eigen Kubfu, een legendarische Fighting Pokémon die kan evolueren in Urshifu. De evolutie heeft dan ook twee verschillende vechtstijlen om te kiezen. De pacing voor deze storyline is vrij soepel en ik had nooit het gevoel dat het te lang doortrok. Dit was iets wat ik soms in de base-game namelijk wel had.

De Dojo is trouwens een soort base-systeem, dat volledig te upgraden is. Je kan zo haarstylisten in je Dojo krijgen, maar ook iemand die soep maakt zodat jij jouw Pokémon kan laten Gigantamaxen. Het is wel een flinke grind, gezien je bijna 3.5 miljoen Watts nodig hebt voor de laatste upgrade. Die laatste paar upgrades bestaan dan wel echt voor de hardcore spelers. Dat is wel tof, gezien dit meer belonend is voor de mensen die Isle of Armor en de base-game kapot hebben gespeeld.

Meer ballen nodig

Het was algemeen bekend dat het schrappen van de National PokéDex geen gewilde beslissing was. De developers lieten ons dan ook weten dat dit een weloverwogen keuze was. Er komen een tal Pokémon bij in The Isle of Armor. De volgende DLC zal er zeer zeker nog meer toevoegen. Maar, ik ben zelf de meeste tijd bezig geweest met het vangen van alle Pokémon die ik nog niet had!

De nieuwe regionale vormen zijn erg tof om te zien en geven wederom een nieuwe take op een welbekende oude Pokémon. Ditzelfde geld voor de Gigantamax vormen van Venusaur en Blastoise. Je kan in het begin van de uitbreiding dan ook kiezen voor Bulbasaur of Squirtle. Ik zelf koos voor Bulbasaur, omdat ik normaal sneller voor vuur of water starters ga. Ik werd dan ook niet teleurgesteld met de Gigantamax vorm hier beneden.

De Pokémon in het wild zijn echt tof om te zien. Het voelt nu gewoon als één grote Wild Area. Zo zwemt er een life-sized Wailord rond bij het strand! Ook zijn er overal Dens te vinden met Raids en Max Raids. Dit zet de game open voor meer live-events!

Quality of Life

Laten we het hebben over een aantal updates die de kwaliteit voor ons als speler verbeteren. De eerste zijnde, dat je na het completen van de eerste trials, eindelijk weer een Pokémon uit je Pokéball kan halen en deze achter je aan kan laten lopen, vliegen of waggelen! Dit is een veelgevraagde feature voor de game en ik was blij verrast toen ik zag dat dit nu dus kon. Het geeft toch een iets persoonlijkere ervaring tussen jou en je favoriete beestje. Het kleine nadeel is echter, dat je dit dan ook exclusief op het nieuwe eiland kan. Ik begrijp dat het lastig. Er is nu een scrapping machine. Hier kan je items ingooien en dan krijg je een item terug. Een toevoeging die meer dan welkom is en ook nog eens zeldzamere items kan geven!

Er zijn nieuwe outfits, haarstijlen, fiets-skins en ga zo maar door, mocht je het nog willen weten!

Vrije camera? Ja!

De misschien wel beste toevoeging aan The Isle of Armor is de free camera die bekend is uit de Wild Area van de base-game. Dit geeft veel meer een 3D ervaring dan ooit tevoor. Ik was blij toen we voor het eerst hoorde dat de gehele DLC dit zou krijgen. Ja, in gebouwen is het nog steeds de 2.5D ervaring, maar dit vond ik zelf totaal niet storend, eigenlijk juist toepasselijk. Laten we hopen dat alle toekomstige Pokémon games deze vrije camera erin gaan laten!

The Isle of Armor is een gebied met veel verschillende soorten gebieden die allemaal tof zijn uitgewerkt. Het wijkt ook af van het Pokémon Center/ Market systeem uit de base-games. Soms is de game een beetje blurry, maar dat kan te maken hebben met de gekozen art-style voor de game.

Verdict

The Isle of Armor is een toffe toevoeging voor de game. Het grootste minpunt is de korte storyline en vooral het missen van nieuwe features in de base-game. Al met al vermaak ik me nog steeds met het uitbreiden van mijn Pokédex en het exploreren van de nieuwe mogelijkheden in de DLC. Iedereen die Sword of Shield heeft zal trots verrast zijn met deze toevoeging en hopelijk is de volgende uitbreiding nog toffer.