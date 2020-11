DAMWON Gaming wint de finale van Worlds 2020

De finale van Worlds 2020 is gewonnen door het Koreaanse LCK team DAMWON Gaming. In China waar het thuis team Suning de tegenstander was, wist het Koreaanse team eindelijk weer een succes te boeken voor hun regio. Na twee jaar waar de LCK niet in de finale wist te komen was het afgelopen zaterdag eindelijk weer feest voor de fans van de LCK. De oude koningen van Worlds zijn eindelijk weer koning van het toernooi. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Suning kwam goed voorbereid naar de finale van Worlds 2020. Maar ook DAMWON Gaming had goed gekeken naar de underdog van het toernooi. Vanaf de eerste game gingen beide teams gelijk op tegen elkaar. Suning pareerde DAMWON Gaming dapper, maar moest zich in de eerste game gewonnen geven. In de tweede game van de finale gingen beide teams weer goed gelijk op met elkaar. Echter was het nu wel Suning die de fights goed uitspeelde. Hierdoor brachten ze de serie weer terug op een gelijke stand. We kregen in ieder geval eindelijk weer een finale die niet in een 3-0 stand zou eindigen.

In de derde game van de finale van Worlds 2020 was het wederom een spannende game die beide kanten op had kunnen gaan. Suning en DAMWON Gaming gingen blow for blow door deze game. Het was voornamelijk de jungler van DAMWON Gaming Canyon die de game wist te beslechten. Canyon had de series van zijn leven in deze finale. Want na de winst in de derde game, stormde DAMWON Gaming aan de hand van Canyon door de vierde game heen. Suning leek gebroken na de close defeat van game drie. Suning had voor het eerst in de serie geen antwoord op het spel van DAMWON Gaming en werden vrij snel en gemakkelijk verslagen in de vierde game. Hiermee won DAMWON Gaming de finale en gaat de Summoner’s Cup weer terug mee naar Korea.