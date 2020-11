Spider-Man: Miles Morales start binnen enkele seconden op!

De Playstation 5 verschijnt deze maand. Over minder dan drie weken mogen de eerste bofkonten al aan de slag met Sony’s nieuw console. Een nabije release betekent ook meer informatie en vooral ook: meer lekkende mandjes.

Eén van zo’n lekkend mandje verscheen onlangs op het internet en ging al snel viraal. Het betreft de laadtijden van Spider-Man: miles Morales op een Playstation 5. In de gelekte off-screen beelden zien we iemand die de PS5 in huis heeft en Spider-Man: Miles Morales opstart. Tot iedereens verbazing laadt de game echt supersnel in.

Vanaf het hoofdmenu van de Playstation 5 start de game binnen ongeveer 7 seconden op. Vervolgens duurt het 2 seconden na het kiezen van een savefile om de game in te laden en direct de actie in te duiken. Dit is misschien het juiste moment om je er op te attenderen dat het gaat om een open-world game.

Dankzij de supersnelle SSD in de Playstation 5 worden veel laadtijden iets wat we achterlaten op de oude generatie. Opmerkelijk bij het opstarten van de game worden we niet begroet met titels en intro’s. Dat terwijl er een gloednieuwe Playstation Studios intro is ontworpen voor Playstation titels. Misschien dat we deze alleen de eerste keer te zien krijgen.

We wisten ook al dat Spider-Man veel sneller zou inladen op de Playstation 5. Zo deelde we vorige maand al beelden over je nieuwe hulpje in de game. Gebundeld met deze video over je nieuwe hulpje, zien we hoe je in Miles Morales direct weer de open wereld inspringt na het voltooien van een opdracht in een pakhuis. Waar je op de Playstation 4 eerst nog in een laadscherm terecht kwam, word je niet meer onderbroken door een laadscherm op de Playstation 5.

Voor veel fans is het volgende week al zo ver. Voor ons in Europa nog niet. 19 november mogen we in Nederland aan de slag met de Playstation 5.