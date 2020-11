Wat nu in de off season van League of Legends esports?

Na de finale van Worlds 2020 is het tijd voor de off season van League of Legends esports. In de komende drie maanden mogen de spelers genieten van hun welverdiende vakantie en rust. Vele spelers keren op huis aan om hun tijd door te brengen met hun vrienden en familie. De fans zullen zich de komende maanden zichzelf moeten vermaken met het kijken van streams, het spelen van de preseason of iets totaal anders. Maar achter de schermen is het nu juist druk.

In de off season van League of Legends esports wordt er altijd druk gewerkt aan nieuwe rosters voor teams voor het nieuwe jaar. De meeste teams gaan op zoek naar vervanging of verbetering van hun team. In de LEC is er maar één team dat zeer waarschijnlijk compleet blijft en dat is G2 Esports. De contracten van die spelers lopen door tot in 2022. Maar dit is niet het geval voor de andere teams. De meeste contracten lopen of dit jaar nog af of volgend jaar. Ruimte genoeg om de geruchtenmolen te laten draaien en om spelers te laten verhuizen naar andere teams. We noemen hier een paar van de eerste geruchten op en zullen jullie de komende maanden op de hoogte houden van nieuwe geruchten of bevestigingen.

Één van de geruchten in de wereld van League of Legends esports is dat Alphari van Astralis(voormalig Origen) naar Noord Amerika gaat. Team Liquid schijnt hem een contract aangeboden te hebben voor een bedrag van ruim 1 miljoen per jaar. Hiermee zou één van de betere toplaners van de LEC verdwijnen. Daarnaast gaat het gerucht dat Fnatic hun midlaner willen vervangen. Nemesis zou niet voorkomen in de plannen van Fnatic voor het nieuwe seizoen. Een hele rare en bizarre gerucht is dat Perkz van G2 Esports op leen basis naar Fnatic zou gaan omdat hij weer op mid wilt spelen. Daarnaast zou de naam Humanoid zijn gevallen om Nemesis te vervangen. Dat laatste lijkt geloofwaardiger dan het eerste.