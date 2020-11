Metro Exodus nu met fikse Steam korting!

Привет друг, altijd al je Russchich bij willen schaven? Dan zou dit nog wel eens je kans kunnen zijn, Metro Exodus is namelijk met fikse kortingen op te pikken op Steam!

Werp een blik in de toekomst met Metro Exodus. Het jaar is 2036 en de hele wereld is naar de vernieling door een heftige kern oorlog. De mensen die het overleefden zijn gevlucht, gevlucht naar de metro tunnels van Rusland, waar het zich afspeelt. Helaas brengt een verwoeste wereld meer met zich mee dan het uitdunnen van de populatie. Ook structuren van de overheid zijn verwoest, waardoor er een helse burgeroorlog uitbreekt. Als speler speel je als Artyom en ga je opzoek naar je geluk in het oosten van het land. Maar er zijn velen gevaren onderweg en buiten de metrotunnels dan alleen mensen. Een gigantische open wereld gevuld met monsters die gemuteerd zijn door de kernbommen. Uiteraard moet je ook rekening houden met het weer, het kan namelijk ook pittig koud worden! Gebaseerd op een boek en dus een game vol met verhaal. Weer een post apocalyptische wereld type game, maar geloof mij, het zeker waard!

Gebruik je stille stealth opties om ongezien langs mensen en wezens te komen of creëer complete chaos, een verhaal met veel diversiteit in storylines, mensen, ontmoetingen en gebeurtenissen. Met mooie graphics komt dit hele plaatje van Metro Exodus tot leven en kan jij je uren vermaken in deze grillige wereld. Een gevaarlijke maar ook enge wereld waar alleen de meest sterke mensen overleven. Op zoek naar dat kleine beetje geluk, het licht aan het einde van die tunnel. Kom er achter of jij klaar ben voor de strijd! Het basisspel is nu €15,99 in plaats van €39,99. Voor uitgebreide Gold Edition leg je nu €22,09 neer. Wees er snel bij, want deze aanbieding duurt nog maar even!

До свидания!