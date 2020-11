Apex Legends Season 7 Battle Pass al aangepast

Season 7 ging gepaard met een nieuw systeem voor de Battle Passes. In plaats van XP om een level up te gaan heb je nu sterren nodig. Iedere 10.000 XP levert een ster op. Ook krijg je voor alle dagelijkse en wekelijkse uitdagingen een bepaald aantal sterren. Omdat het nieuwe systeem veel trager aanvoelt dan het oude systeem heeft Respawn een aantal veranderingen doorgevoerd.

In plaats van 10.000 XP per ster, krijg je nu bij iedere 5.000 XP al een ster. Je hebt nog steeds 10 sterren nodig om een level omhoog te gaan in de Battle Pass. Ook de wekelijkse uitdagingen worden iets minder langdradig gemaakt vanaf volgende week. Op dit moment kosten deze ook veel tijd.

Some context: Two goals for the Battle Pass in Season 7 were…

1) Make it engaging for the entire length of the season

2) Encourage you to try out new Legends and playstyles

We think we missed the mark with the first iteration, so hopefully these changes help out!

— Apex Legends (@PlayApex) November 6, 2020