Nieuwe Battlefield komt in het najaar van 2021

Minimaal zes nieuwe EA titels in het aankomende jaar. Hier valt onder andere FIFA, Need for Speed en Battlefield onder. Er wordt verder niet veel verklapt, maar enkele details klinken nu al interessant.

De eerste speeltesten worden intern al gehouden voor de nieuwe Battlefield game. Volgens EA wordt het een game op schaal die je nog nooit hebt gezien in de franchise. Dit wordt mogelijk gemaakt door de kracht van de nieuwe generatie. In het voorjaar van 2021 deelt het bedrijf meer over de aanstaande shooter.

DICE is creating our next Battlefield game with never-before-seen scale. The technical advancements of the new consoles are allowing the team to deliver on a true next-gen vision for the franchise. We have hands-on play testing underway internally, and the team’s been getting very positive feedback on the game as we’ve begun to engage our community.

The next Battlefield is set to launch in holiday 2021, and we are excited to share a lot more about the game in the spring.