Overwatch en zijn Winter Wonderland Event 2020

Het zijn weer de koude wintermaanden, dat betekent dat we weer los kunnen met één van de leukste events van Overwatch! Het Winter Wonderland event is al even live en speelbaar. Heb jij je al onder gedompeld in sneeuw?

Na jaren is er eindelijk een nieuwe game mode toegevoegd in plaats van de Overwatch editie van CS:GO en de Yeti hunt. Nu is er Freezethaw Elimination. Vecht met vier spelers in je team tegen een ander team van vier in deze spannende battle. In deze game modus kan een speler niet dood, wanneer hij geen HP meer heeft wordt hij opgesloten in een groot blok van ijs. Je teamgenoten moeten proberen je weer vrij te krijgen voordat ze allemaal bevroren zijn. Let dus goed op je team of iedereen nog warm en moving is. Want wanneer jullie alle vier zijn bevroren wint het andere team, uiteraard. Wanneer je deze modus speelt kan je ook unieke items winnen zoals sprays en prestaties.

Uiteraard kan je ook de drie oude spellen spelen die al sinds het begin van de Winter Wonderland events te spelen zijn op Overwatch. Bij Mei’s Snowball Offensive speel je een variatie op de CS:GO. Leuker aangekleed maar net zo rage gevoelig. Speel met een team van zes tegen zes andere spelers en probeer elkaar te raken met sneeuwballen. Maar let op, je hebt er steeds maar één. Het team met de meeste punten wint! Of ga los met de Snowball Deathmatch. Een one-for-all met acht personen. Je kan tot drie sneeuwballen in je wapen maar je kan spelers ook bevriezen! Tot slot een oude favoriet, Yeti Hunter. Speel dit spel met 5 Mei’s en één Yeti Winston. De Yeti moet de Mei’s afmaken en de Mei’s moeten hetzelfde doen bij de Yeti. Denk slim, denk snel en win het spel!

Tot slot zijn er uiteraard veel nieuwe skins te verkrijgen, ze zijn dit jaar weer helemaal tof! Ook de Overwatch Winter Wonderland skins van de vorige jaren zijn op dit moment weer te koop in de in-game winkel. Mocht je die ene toffe skin het vorige jaar hebben gemist kan je deze nu weer vrijspelen. Speel je mee?