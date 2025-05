The Witcher 3 viert 10-jarig jubileum

The Witcher 3 bestaat 10 jaar en dat viert CDPR natuurlijk zoals ze dat goed doen, namelijk met een fantastische custom made trailer van de game zelf! We nemen de trailer voor je door en verrassen je ook nog op het einde met extra Witcher nieuws. Zelfs 10 jaar na release blijven ze ons verblijden met hot content als het om de The Witcher gaat

Een The Witcher 3 jubileum viering voelt natuurlijk als vertrouwt, omdat we vrij direct een stem horen die het meest voor ons resoneert bij het personage Geralt of Rivia; Doug Cockle! Doug is namelijk al 20 jaar de Engelse stemacteur voor Geralt in de videogames. Die schorre en enigszins emotieloze stem van Geralt kennen we natuurlijk uit duizenden.

De wat donkere dorpjes, het barre landschap en die viool die de soundtrack van The Witcher 3 aftrapt, neemt ons weer mee terug naar 2015, waar de game net uitkwam en niemand had verwacht wat voor naam een gamestudio uit Polen zou gaan krijgen met een game zoals deze. Tot op de dag van vandaag staat deze game voor mij persoonlijk in de top 3 fantasy games van het afgelopen decennium! Verder in de trailer worden we verder meegenomen in de typerende momenten en scenes uit de videogame die de toon zetten over de overall experience. Ah ja Geralt, 2 zwaarden, 1 voor monsters en de ander voor mensen. Blijft het liefst neutraal in elk conflict, spaart (als het kan) een monster en houdt niet van onderkookt vlees. Een game vol spanning, plottwists, politieke intriges en magie! Het is leuk om deze herinneringen nogmaals door je hoofd te laten spoken in nog geen 3 minuten 10 jaar na release van de game.

Extra, extra, extra The Witcher 3….

Vrij snel na de trailer kondigde CDPR aan dat ze een speciale Anniversary Stream zouden uitzenden met Doug Cockle, de community managers van CDPR en de English Adaptation Director voor de videogame The Witcher 3. Uiteraard vergeten we jullie niet bij intheGame en deze stream is hier terug te vinden!

En voor diegenen die dit nog niet wisten, om het 10 jarig bestaan verder te vieren van The Witcher 3 wordt er een concert georganiseerd met de originele Poolse componist Marcin Przybylowicz! Dit belooft een hele epische ervaring te worden! Tickets en meer informatie over het concert vind je via hun officiële website. Voor meer informatie over de volgende The Witcher game, check ons andere bericht hierover op de website.

Nou na al dit nieuws en een klein tripje in memory lane van de game The Witcher 3 ben ik geneigd om weer eens de game op te starten, op Roach te klimmen en de wildernis in te gaan en kijken of er nog een quest beschikbaar is for killing monsters (humans?!). Ik zie jullie allemaal on the Path!