Fijne feestdagen en een voorspoedig 2021!

2020 was niet het meest frisse jaar om op terug te kijken, maar hopelijk hebben de vele harde en zachte lockdowns er voor gezorgd dat je je backlog hebt kunnen afwerken.

Het jaar 2020 is na de feestdagen bijna ten einde en daarmee treden we het jaar 2021 in. Nieuwe kansen, nieuwe games en hopelijk weer terug naar het ‘oude’. Met ups en downs kijken we terug naar 2020 als het jaar waarin zowel Sony als Microsoft een gloednieuwe generatie aan consoles lanceert in een pandemie. Het jaar waarin Cyberpunk 2077 eindelijk verscheen, maar niet zonder asterisk achter de zin.

Alhoewel er klokslag 12 uur niet direct iets veranderd op 1 januari 2021, hopen we dat er gedurende het jaar wel veel gaat veranderen. Tot we zo ver zijn hebben we eerst nog een paar dagen tijd om bij te komen met veel eten en hopelijk een paar nieuwe games onder de kerstboom.

Op Instagram lees je terug wat onze favoriete games zijn van dit jaar. Maar wat waren die van jou? Is het één van de gloednieuwe Playstation 5 games zoals Astro’s Playroom of misschien wel Demon’s Souls? Of was het net als de Game of the Year, volgens The Game Awards, The Last of Us Part 2? Of Ghost of Tsushima als andere kanshebber?

Namens het hele team van intheGame.nl wensen wij jou en jouw medespelers fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2021. Wat hoop jij dit jaar onder de kerstboom te vinden en naar welke games kijk jij het meest uit in 2021?