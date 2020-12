De januari uitverkoop is van start in de Playstation Store

Het is nog geen januari, maar bij Sony denken ze: hoe eerder we 2020 kunnen afsluiten, hoe beter. Groot gelijk. De januari uitverkoop is begonnen. Hoogst tijd om de backlog nóg langer te maken met games die je nooit gaat spelen, maar wel lekker goedkoop zijn.

De Playstation Store uitverkoop heeft voor iedereen wel iets in de aanbieding en er zitten hele mooie deals tussen. Via deze link kom je direct op de pagina met sales, maar om je de goede kant op te sturen hebben we een aantal games voor je in de spotlight:

Spyro: Reignited Trilogy – €13,99

Crash Team Racing – €13,99

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – €34,99

Final Fantasy 7 Remake – €34,9

Persona 5 Royal – €29,99

FIFA 21 Beckham Edition – €34,99

En zo zijn er nog veel meer. Je hebt de beste RPG van CD Projekt Red zo al voor €8,99, Nier voor twee tientjes, en de nieuwe Hot Pursuit Remastered voor al de helft van de prijs.

Je scoort ook ongeveer 20 tot 30 procent korting op een aantal nieuwe Playstation 5 games. Zo heb je 30% korting op Assassin’s Creed Valhalla voor Playstation 4 en Playstation 5. 20 tot 25 procent korting op de verschillende Godfall versies voor Playstation 5. Bijna 30 procent korting op Cold War voor Playstation 5. En maar liefst 40 procent korting op Watch Dogs Legion voor Playstation 4 en Playstation 5. Uiteraard zijn er nog veel aanbiedingen. Ook voor de winnaars en genomineerde voor de Game of the Year van 2020. Waaronder The Last of Us Part 2, Doom Eternal en Ghost of Tsushima.

Welke deals ga jij scoren in de Playstation Store om deze kerstvakantie door te spelen? Alle deals zijn tot 19 januari beschikbaar, met uitzondering op Call of Duty Black Ops Cold War. Deze deal is maar tot 5 januari beschikbaar. 8 januari wordt de lijst met deals in de Playstation Store ververst.