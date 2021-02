Pumpkin Jack deze maand nog naar Playstation 4

Headup Games kondigt eindelijk de Playstation 4 release datum aan voor Pumpkin Jack. De MediEvil uitziende 3D platformer gaat nek aan nek met Sir Daniel Fortesque.

In het najaar van 2020 verscheen Pumpkin Jack al voor de Xbox One, Nintendo Switch en PC. Vreemd genoeg bleef de Playstation 4 versie achter, maar eindelijk is deze ook in zicht. Deze maand mogen spelers al aan de slag met de 3D platformer, want op 24 februari verschijnt de game op Playstation 4.

De game is ontwikkeld door een eenmansstudio. Nicolas Meyssonier. Hij beschrijft de game zelf als een liefdesbaby tussen MediEvil en Jak & Daxter. Dat klinkt als een match made in heaven, en daar komen we snel genoeg achter. Het spel is ongeveer 5 tot 8 uurtjes lang. De marge ligt hier natuurlijk in hoeverre je wilt gaan om alles te zien wat het spel te bieden heeft.

De game heeft alles wat je verwacht van een Halloween 3D platformer met MediEvil en Jak & Daxter in het achterhoofd. Nauwe platform secties, raadsels oplossen, ontsnappen uit brandende schuren en uiteraard niet te vergeten: Rijden in mijnkarretjes op rails die gebouwd zijn als een horror achtbanen. Daarnaast kom je ook verschillende gevaren tegen op je pad, van vervelende kleine wezentjes tot enorme baasgevechten. Je hebt een breed arsenaal aan verschillende wapens ter beschikking, dus dat komt wel goed.

Pumpkin Jack is vanaf 24 februari verkrijgbaar voor Playstation 4. De game krijgt een prijskaartje van €29,99. Vorig jaar verscheen de game al op andere platformen. Zo scoort Pumpkin Jack gemiddeld 80 op Metacritic.