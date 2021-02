Mandalorian ster speelt Joel in HBO’s The Last of Us

Pedro Pascal, de ster van de The Mandalorian serie speelt Joel in de The Last of Us serie die verschijnt op HBO. De Playstation game wordt vertaald naar het witte doek met bekende acteurs.

Een tijd geleden lieten HBO en Sony al weten de handen ineen geslagen te hebben om een serie te maken van de The Last of Us franchise. Uiteraard spelen Ellie en Joel een grote rol in deze serie. Sinds de aankondiging zijn fans al aan het speculeren over wie de beste acteur zou zijn voor Joel of Ellie. Vanaf vandaag hoeft niemand meer te gissen.

Pedro Pascal neemt de rol van Joel op zich. We kennen deze acteur voornamelijk uit The Mandalorian en Narcos.

De rol van Ellie wordt vervuld door Bella Ramsey, een iets minder bekende naam, tenzij je Game of Thrones hebt gezien. Zij speelde Lyana Mormont in deze serie.

Ben jij het eens met de acteur en actrice van de The Last of Us tv serie, of had je graag een andere cast gezien voor de twee iconsiche videogame personages? Digitaal artiest BossLogic haakte snel in op het nieuws met zijn idee over de poster. Bekijk ‘m hier beneden!