Crash Bandicoot 4 naar Nintendo Switch en Next-Gen

Crash Bandicoot 4: It’s About Time verschijnt over een maandje al op nieuwe platformen. De platformer, platformt naar Nintendo Switch en Next-Gen consoles vanaf 12 maart 2021.

Zo ontzettend veel jubilea dit jaar. Ook Crash Bandicoot is dit jaar 25 jaartjes oud en Activision viert dit met gloednieuwe releases voor de opvolger van de klassieke trilogie. Vanaf 12 maart 2021 is Crash Bandicoot 4: It’s About Time verkrijgbaar voor Nintendo Switch, Playstation 5 en Xbox Series S|X. De game komt ook naar PC, maar pas later dit jaar. Hier is nog geen exacte datum voor bekend gemaakt.

Op Playstation 5 en Xbox Series X speelt de game in een native 4K resolutie met 60FPS. De game heeft kortere laadtijden en 3D audio ondersteuning. Spelers die de game al hebben op Playstation 4 of Xbox One mogen kosteloos upgraden naar de Next-Gen versie binnen dezelfde familie consoles. Dit is goed nieuws, want een eerdere Activision game die ongeveer gelijktijdig verscheen met de Playstation 5 en Xbox Series X had een betaalde upgrade optie.

Fans on PlayStation® 5 and Xbox Series X|S are in for some N. credible visuals when they see the game run in 4K with 60 FPS

Crash Bandicoot 4 is een trouwe opvolger van de trilogie die stopte met deel 3 in 1998. Het vierde deel voelt echt als een waardig vervolg in de franchise. Afgelopen najaar hebben wij de game op Playstation 4 al doorgespeeld om je alles te vertellen over de voor- en nadelen van de nieuwe snufjes in het vierde deel. Indien je de game al hebt opgepakt, hoop ik dat je ondertussen al voorbij Cortex Castle bent gekomen. Twijfel je nog, of denk je de game te gaan oppakken op Nintendo Switch of één van de Next-Gen consoles? Lees hier dan nog eens onze review!