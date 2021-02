G2 Esports verslaat Rogue in de LEC week 4

G2 Esports is zaterdag op gelijke hoogte gekomen met Rogue. In de match of the week was het G2 Esports dat Rogue wist te verslaan na een spannende game. Maar de zaterdag stond uiteindelijk in belangstelling voor de game tussen Fnatic en Excel Gaming. Dit kwam door een bug in de game waardoor de game opnieuw gespeeld moest worden. Astralis wist tot verrassing van iedereen een winst op te pakken en Team Vitality zag weer een 0-2 weekend voorbij komen.

De vierde speelweek van de LEC spring split begon gelijk goed met een verrassing. Astralis nam het in de eerste game het op tegen Schalke 04. Schalke 04 die koplopers G2 Esports en Rogue wisten te verslaan, verloor verrassend van de laagvlieger Astralis. Astralis pakte daarmee hun tweede winst op van het seizoen. Excel Gaming , G2 Esports en Fnatic pakte op vrijdag de winst op hun tegenstanders. Rogue en MAD Lions begon als een leuke game. Echter verhoogde Rogue vrij snel het tempo van de game en won vrij rap na de midgame de game. Met de winsten van Rogue en G2 Esports, zou de match of the week nog interessanter worden voor beide teams.

De zaterdag van de LEC spring split stond in teken van de game tussen G2 Esports en Rogue. En die game werd een zeer leuke game. Beide teams gingen volle bak en het was G2 Esports die langzaam aan een voorsprong bouwde. Rogue wist een paar keer goed terug te komen, maar uiteindelijk kon G2 Esports de game afsluiten met een winst. De avond duurde flink wat langer dan gedacht. Dit kwam door een bug in de game tussen Fnatic en Excel Esports. De bug kwam vrij laat in de game maar was wel op een cruciaal moment. Er werd eerst een poging gedaan tot een chronobreak van de game, waarbij de game gereset wordt naar het punt voor de bug. Echter lukte dit niet en moest de game volledig opnieuw gespeeld worden. In de nieuwe game wist Fnatic uiteindelijk de winst binnen te halen.