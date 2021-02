G2 Esports tegen Rogue in week 4 LEC

Morgenavond start de vierde speelweek van de LEC spring split. Een weekend met een aantal interessante games op het programma. Met name op de zaterdag worden er drie games gespeeld tussen de zes teams die bovenaan de competitie staan. Match of the week is dit keer voor G2 Esports tegen Rogue. Op de vrijdag is er kans voor SK Gaming om aansluiting te vinden met de top van de competitie. Astralis en Team Vitality gaan op jacht om dichterbij de rest van de competitie te komen en om het gat te dichten.

Vrijdagavond trappen we vierde week van LEC spring split af met de game Schalke 04 tegen Astralis. Team Vitality speelt daarna tegen Excel Esports. Zowel Astralis en Team Vitality moeten hun best doen en verbetering tonen in de komende weken om nog bij te blijven voor de play-offs. Een zware taak op de vrijdag tegen de twee teams die bovenaan meedoen. Misfits Gaming krijgt een zware dobber tegen G2 Esports in de derde game. Daarna krijgen we een ongetwijfeld een leuke game tussen MAD Lions en Rogue. De nummers één en twee van de reguliere summer split van vorig jaar, treffen elkaar voor het eerst dit jaar. Wie van deze “rookie” teams pakt de overwinning? En tot slot hebben de game tussen Fnatic en SK Gaming.

Op de zaterdagavond beginnen met de vier teams die voor nu de onderkant van de LEC spring split vormen. Team Vitality neemt het op tegen SK Gaming. Daarna volgt de game Misfits Gaming tegen Astralis. Vanaf de derde game wordt het pas echt interessant. Schalke 04 verdedigt een punt voorsprong op MAD Lions halverwege de avond. Daarna volgt de Fnatic tegen Excel Gaming. Beide teams staan op gelijke hoogte qua stand en kunnen na deze game afstand van elkaar nemen. De avond wordt afgesloten met G2 Esports tegen Rogue. Ook hier zit maar één punt verschil tussen beide teams. Kan Rogue de voorsprong vergroten? Of gaat G2 Esports weer op gelijke hoogte komen met Rogue?