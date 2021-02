Halo Wars 2 krijgt vooralsnog geen vervolg

Het einde voor Halo Wars 2 is gekomen, na 4 jaren vol updates kondigt Microsoft aan geen plannen te hebben om de game nog verder bij te gaan houden. Ook praten ze over een eventueel vervolg.

4 Jaar lang konden Halo Wars 2 fans genieten van een sci-fi strategiespel dat onder fans van zowel de franchise als het genre aardig geliefd was. Voor een RTS game werd Halo Wars 2 daarbuiten ook nog vrij lang bijgehouden door de ontwikkelaars. Maar, het lijkt er ook op dat er geen gevolg in petto is voor de franchise. 343 Industries heeft wel aangegeven dat ze de game blijven voorzien van support in het kader van bug fixes en dat de game nog lange tijd up & running zal blijven.

In de blogpost, werd ook duidelijk verteld dat de plannen voor een sequel er momenteel zelfs helemaal niet zijn. Ze zeggen nooit nooit, maar de tijd en resources zijn er momenteel niet. De focus ligt voor nu dan ook zeer zeker op het geruststellen van Halo fans, als het aan komt op het goed uitbrengen van Halo Infinite. De support voor Halo: The Master Chief Collection blijft vooralsnog gewoon door lopen. de ontwikkelaar laat weten dat hier nog een aantal updates voor gepland staan voor de nabije en verdere toekomst.

