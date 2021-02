Speel Xbox games binnenkort ook via je browser met xCloud

Microsoft’s xCloud lijkt al snel naar de browser te komen. Het team blijkt de feature intern al te testen op browsers. Zo kunnen spelers binnenkort ook spelen op iPhone en iPad.

Apple liefhebbers kunnen geen games spelen via xCloud via een smartphone app. Apple laat dit niet toe. Daarom moet Microsoft uitwijken naar een browseroplossing en deze verschijnt binnenkort al. Intern is het team van Microsoft de browservariant al aan het uitproberen. Zodra de functie live gaat wordt deze ook geïntegreerd in de Xbox app voor Windows 10. Een publiekelijke testfase staat gepland voor het voorjaar van 2021.

Games streamen via de browser is niet nieuws. Google Stadia doet dit namelijk ook al. Voorlopig wordt het enkel ondersteund op Chromium browsers. Hieronder vallen Google Chrome en Microsoft Edge. Functioneel verschilt de web variant niet veel van de app versie. Je hebt een overzicht met aanbevolen games, de mogelijkheid om recent gespeelde game te hervatten en je hebt toegang tot alle games via Game Pass Ultimate. Zodra je een game opstart wordt deze in volledig scherm getoond. Je hebt wel een controller nodig om te spelen via browser. Geen aanraakbesturing.

Maak jij ondertussen al gretig gebruik van Microsoft’s xCloud om je favoriete games ook op de WC te kunnen spelen? Of wacht je juist op de browser variant omdat je een Apple toestel hebt? Nog even geduld, want het testen van deze nieuwe variant begint spoedig.