Review: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario 3D World is nu eindelijk te spelen op Nintendo Switch. Voor de meeste Nintendo fans een eerste kennismaking met 3D World, maar voor een aantal ook niet. Daarom heeft Nintendo nog een verrassing achter de hand: Bowser’s Fury.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury is verkrijgbaar in één pakket, zowel digitaal als fysiek. Deze twee gebundelde games bieden zeeën aan speelplezier voor zowel terugkerende spelers als gloednieuwe spelers. Super Mario 3D World is namelijk al eens verschenen op de Wii U. Inhoudelijk is deze game bijna niet veranderd. Bowser’s Fury daarentegen is volledig nieuw. En nieuw heeft hierin twee betekenissen.

Super Mario 3D World

Indien je bekend bent met Super Mario 3D World op Wii U dan weet je al een beetje wat je kan verwachten. Een heerlijke 2,5D platformer die speelt als een moderne klassieker. Alle elementen uit de traditionele 2D Mario games keer teren terug, maar dan in een 3D wereld waarin je een 2,5D speelstijl hanteert. Je beweegt dus van links naar rechts door een level heen, maar kan ook nog naar voor en naar achter bewegen. Hierdoor voelt het allemaal erg nieuw aan, maar speel je in feite toch nog steeds een hele klassieke Super Mario game. Mario heeft ook een nieuwe powerup: Cat Mario! Je draagt een kattenpak, kan vijanden aanvallen met je klauwen en je kan nu muren opklimmen en je vastgrijpen.

Een van de grote sterke punten in 3D World is dat je het samen met je vrienden kunt spelen. Samen thuis op de bank, of samen online via Online Play. Je kunt met maximaal vier spelers tegelijk spelen. Mario, Luigi, Peach en Toad zijn speelbaar zowel als je in je eentje speelt, of met andere. Ze spelen alle vier net even iets anders. Zo is Mario, Mario. Zoals je hem kent. Luigi is net even iets sneller, maar soms iets lastiger te besturen omdat hij wat verder wegglijdt dan Mario. Toad is het snelste van ze alle vier. Hij is snel uit te voeten, maar springt minder hoog. Peach is het minst snel, maar als je niet heel erg sterk bent in platformen is Peach een ideale keuze omdat ze in de lucht kan zweven. Hierdoor kan je je sprongen wat aangenamer maken.

Zoals in je traditionele Mario titels speel je 3D World in werelden en levels. Iedere wereld heeft zijn eigen thema. Zo is wereld 2 bijvoorbeeld een woestijn. Iedere wereld heeft een aantal levels en ze worden steeds iets moeilijker. Het einde van iedere wereld ziet een Bowser level in de vorm van een kasteel. Deze levels zijn het pittigste van ze allemaal en dan heb je ook nog te maken met King Bowser! Het afrekenen met Bowser in deze levels is in Super Mario 3D World echt heel uniek en verfrissend gedaan. Er worden genoeg nieuwe dingen geprobeerd om je steeds maar weer scherp te houden voor wat er komen gaat.

Bowser’s Fury

Over Bowser gesproken. In deze game ligt het gevaar op ieder ogenblik op de loer en verstoord de schurk je niet alleen wanneer je een kasteel-level in gaat! Bowser’s Fury is namelijk geen spel met verschillende levels, maar het spel is één groot level. Een soort Open-World Mario eigenlijk. En wat is het goed!

In Bowser’s Fury neem je het samen met Bowser Jr. op tegen Fury Bowser. Fury Bowser is een reusachtige Bowser bedekt in een zwarte smurrie. Deze smurrie bedenkt ook een groot deel van de speelwereld als je voor het eerst het spel opstart. Naarmate je verder komt in het spel wordt steeds meer van deze smurrie opgelost zodat je steeds meer van de speelwereld kunt gaan verkennen. Uiteindelijk is het de bedoeling om Fury Bowser te verslaan en ook hem te bevrijden van de smurrie.

Het Open-World Mario avontuur speelt zich af in een groot open waterveld. In dit waterveld liggen verschillende eilandjes en ieder eilandje heeft 5 Catshines. Deze Catshines zijn de zonnetjes, sterretjes en maantjes van voorgaande Mario titels. Het is de bedoeling om genoeg Catshines te verzamelen om Fury Bowser uit te schakelen. Met Catshines activeer je namelijk de Giga Bell die in het veld ligt. Zodra je een bepaald aantal Catshines hebt verzameld mag je het opnemen tegen Fury Bowser. Maar hoe werkt dit?

Gigantamax Mario

Fury Bowser komt je avontuur iedere paar minuten verstoren. In het midden van de wereld zie je een smurrie waar Fury Bowser in schuilt. Je ziet hem langzaam uit de smurrie stijgen en vlak voordat hij verschijnt en de wereld even in zijn grip heeft, gaat het regenen. Dit is jouw teken om dekking te zoeken, of actie te ondernemen.

Zodra Fury Bowser verschijnt wordt het donker en veranderen alle vijanden van gedaante. Bowser spuugt vuur over de levels en het wordt even een zooitje om verder te gaan waar je was gebleven. Het beste is om even te schuilen of om Bowser aan te vallen. Je kan hem weer in de smurrie sturen door een Catshine op te pakken, waarna hij wordt verblind door het licht, of door in een gigantische Cat Mario te veranderen. Veranderen in een reusachtige Cat Mario kan alleen als je genoeg Catshines hebt verzameld. Je hebt steeds meer Catshines nodig na ieder gevecht met Fury Bowser.

Eenmaal veranderd in een reusachtige Mario kan je Fury Bowser aan door zijn eigen trucjes tegen hem te gebruiken. Hij gebruikt steeds meer verschillende aanvallen waar je op verschillende manieren moet gaan reageren om hem uit te schakelen. Dit zijn de momenten waarin je je écht Super Mario voelt.

Kort maar zo krachtig

Bowser’s Fury is een kort spelletje. Je bent zo’n 4 uurtjes zoet met het terugdringen van Bowser en zo’n 6 tot 8 uurtjes als je ook alle Catshines wilt verzamelen. Je hebt ze namelijk niet allemaal nodig om het verhaal door te spelen. Ondanks de korte duur is het spel ontzettend vermakelijk en misschien wel een van de meest technisch perfecte 3D Mario game tot nu toe. Het voelt een beetje alsof Nintendo een evolutie in de 3D Mario formule aan het testen is, en bij deze Nintendo: Het werkt!

Bowser’s Fury smaakt naar meer. Het voelt enorm verfrissend aan om niet in levels te spelen, maar zelfs nog meer vrijheid te hebben dan in Super Mario Odyssey. Het is dan wel erg kleinschalig, maar deze manier van spelen op een Super Mario Odyssey schaal zou een perfect vervolg zijn voor de volgende 3D Mario.

Verdict

Alhoewel Bowser’s Fury lijkt als een leuke bonus bij een al steengoede game is het ongetwijfeld de ster van de show. Het is een van de beste Mario avonturen die ik ooit heb gespeeld. Het speelt heerlijk, ziet er ontzettend gelikt uit en technisch is het bijna perfect. Alle elementen gecombineerd, plus de toegevoegde elementen zorgen voor zo’n verfrissing voor Mario dat je ongetwijfeld net als wij de hele game in één zitting uitspeelt. Je kan er gewoon niet vanaf blijven.

Super Mario 3D World is daarnaast net zo goed als het jaren geleden al was, als niet beter op de Switch. Indien je de game al hebt gespeeld, moet je je even afvragen of je er nog een keer doorheen wilt. Bowser’s Fury zorgt er in ieder geval voor dat er meer dan genoeg extra’s is voor iedereen die de game op Wii U heeft gespeeld.