Mario Golf slaat zijn slag op Nintendo Switch

De Mario Golf serie is onderweg naar Nintendo Switch. Dit halfjaar mag je nog met jouw Mii personage op avontuur om alle inwoners van het Paddenstoelen Koninkrijk te verslaan op de golfbaan.

Mario Golf: Super Rush verschijnt op 25 juni exclusief op Nintendo Switch. Naast Mario Tennis Aces is dit pas de tweede Mario Sport titel op de Switch. Dat is tenminste als je Mario Kart even buiten beschouwing laat. Mario Golf op Nintendo Switch bevat verschillende lokale en online multiplayer modi waaronder Speedgolf. In deze mode begint iedere speler tegelijkertijd, maar degene die het eerst de bal weet te putten wint. In deze game mode race je zo snel mogelijk naar je bal, maar pas op! Want andere spelers doen precies hetzelfde. Gebruik verschillende krachten om sneller te zijn dan de tegenpartij want in deze mode is het altijd iedereens beurt!

De game bevat ook een avontuurmode waarin je niet de rol van Mario aanneemt. Je speelt als een Mii personage en neemt het op tegen de inwoners van het Paddenstoelen Koninkrijk. Gaandeweg verdien je ervaringspunten die je kunt besteden om jouw personage te verbeteren. Aangezien het geen Nintendo game zou zijn zonder motion besturing is het ook in deze game mogelijk om te golfen, door te golfen. Als je je Joy-Con vasthoudt als een golfclub kan je de game ook spelen met motion besturing. Hier zijn we sinds het Wii-tijdperk wel bekend mee geraakt denk ik zo.

Mario Golf: Super Rush ligt vanaf 25 juni in de schappen en is ook verkrijgbaar via de Nintendo eShop. Daar kan je de game nu alvast vooruitbestellen. Wat was jouw favoriete aankondiging van afgelopen Nintendo Direct?