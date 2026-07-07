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XBOX stoot vier studio’s af en ontslaat duizenden medewerkers

Nieuws 1 Jordy Gerritse 7 juli 2026

xbox

XBOX gaat vanaf nu met ongeveer 15% krimpen in workforce. Vandaag ontslaat Asha ongeveer 1600 medewerkers bij XBOX. Gedurende het fiscale jaar van 2027 volgen er nog eens 1600. Microsoft neemt tegelijkertijd afscheid van vier ontwikkelstudio’s, waarbij er nog een in stevige onderhandeling is.

Asha Sharma, de CEO van XBOX, deelt het nieuws zelf via X, maar pas nadat grote nieuwssites eerder lucht kregen van de gebeurtenissen. XBOX ontslaat in totaal 3200 medewerkers vanaf vandaag tot en met het einde van het fiscale jaar 2027. In totaal krimpt XBOX gedurende deze periode met ongeveer 15%. Asha zegt vooral te focussen op kortere lijntjes binnen het bedrijf. Zo moeten Mojang en KING in het vervolg direct rapporteren aan Asha en worden er veel middlemanagementbanen geschrapt.

Vier studio’s uitzwaaien

XBOX neemt afscheid van vier tot vijf studio’s. Vier daarvan zijn al definitief. Eerder rapporteerden we al welke studio’s in de gevarenzone verkeerden. Het goede nieuws is dat Microsoft geen studio’s gaat sluiten. Dit is wat er wel gaat gebeuren:

  • Compulsion Games (South of Midnights) en Double Fine (Psychonauts) worden weer onafhankelijke studio’s. Ze mogen hun IP houden en werken verder aan de games die ze aan het bouwen waren onder de groene XBOX-vlag, maar nu dus weer onafhankelijk.
  • Ninja Theory (Hellblade) en Undead Labs (State of Decay) verhuizen naar een andere partij. Welke partij dat is, is niet gedeeld. Daarover leren we in de zomer waarschijnlijk meer. Het is ook niet duidelijk of ze beide naar dezelfde partij verhuizen, of twee verschillende. Wel is gedeeld dat deze verhuizing kan betekenen dat State of Decay 3, aangekondigd als Day One on Game Pass-titel, misschien niet meer vanaf dag één op Game Pass verschijnt. De nieuwe partij hoeft deze eerdere aankondiging niet te honoreren.
  • Arkane en Microsoft zijn nog in onderling overleg over wat er met de studio gaat gebeuren. Arkane werkt momenteel aan Blade.

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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